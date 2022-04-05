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В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:09
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
Фото: pexels
Министр финансов приказом от 29 марта 2022 года утвердил критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, сообщает Zakon.kz.
Так, критерием отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Также утверждены правила, формы и сроки представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
Приказ вводится в действие с 15 апреля 2022 года.

Ранее в Министерстве финансов поднимали вопрос о том, что с помощью онлайн-переводов недобросовестные бизнесмены не выдают кассовые чеки, не отражают обороты в налоговых отчетностях, переводы поступают в адрес третьих лиц, которые на момент реализации товаров или оказания услуг не имеют к ним отношения.

В итоге нарушаются нормы Налогового кодекса, закона «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса.

Данные изменения не затронут переводы частных лиц..


Источник: ZAKON.KZ
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