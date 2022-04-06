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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как встать в очередь на бесплатные 10 соток земли?

Просмотров:1163 Опубликовано: Сегодня, 09:07
Как встать в очередь на бесплатные 10 соток земли?
Иллюстративное фото
Напомним, что все казахстанцы от 18 лет имеют право однократно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно.

С марта этого года на портале электронного правительства страны запущена новая услуга по постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Благодаря этому казахстанцы теперь смогут встать в очередь и отслеживать ее движение в режиме онлайн. Ранее для получения участка казахстанцы обращались в местные акиматы, а списки очередников хранились в акиматах.

«До этого момента две услуги не работали на портале — это постановка на очередь и продажа земучастка в частную собственность. Заработала, автоматизирована постановка в очередь. Теперь люди могут не ходить в акимат, а получать в электроном виде. Для это нужен компьютер и ЭЦП», — сообщила главный специалист управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Махаббат Сыргабай.

Напомним, что любой казахстанец в возрасте от 18 лет имеет право получить земельный участок, а это 10 соток земли, под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. При этом неважно, имеете ли вы недвижимость — квартиру, дом, гараж, земельный участок. Но собственником земельного участка можно стать только после подписания акта о вводе жилого дома в эксплуатацию. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается.

«Необходимо зайти на портал электронного правительства можно вбить поиск наименований этой услуги, либо в раздел «Недвижимость» — «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство либо получение земельного участка», — отметила специалист.

В результате, как отмечают специалисты, выдается свидетельство о постановке в очередь либо мотивированный отказ. При этом если вы уже стоите в очереди, но вам нужно изменить какие-либо данные, вы прикрепляете к заявке талон о постановке в очередь и копию заявления. По официальным данным, сегодня в Костанайской области в очереди на бесплатные 10 соток земли стоит 33 тыс. человек.



Источник: alau.kz
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Комментарии ( 4 )

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chilian (Посетители) Сегодня, 12:42
"Internal Server Error". Не работает услуга на егов
 
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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:19
Цитата: strana.kz
ПОЧЕМУ я не могу получить землю у моря?

Потому что есть затопления, и в этом случае вы не будете в состоянии, построить новый дом в новом месте. А у состоятельных граждан есть средства
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 11:51
Потому, что там свободной уже нет.
 
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 10:34
а землю дают там где хочется? как гражданин Казахстана, как родившийся на этой земле ПОЧЕМУ я не могу получить землю у моря?
 
 

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