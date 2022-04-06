Как встать в очередь на бесплатные 10 соток земли?

Напомним, что все казахстанцы от 18 лет имеют право однократно получить земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно.С марта этого года на портале электронного правительства страны запущена новая услуга по постановке в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Благодаря этому казахстанцы теперь смогут встать в очередь и отслеживать ее движение в режиме онлайн. Ранее для получения участка казахстанцы обращались в местные акиматы, а списки очередников хранились в акиматах.«До этого момента две услуги не работали на портале — это постановка на очередь и продажа земучастка в частную собственность. Заработала, автоматизирована постановка в очередь. Теперь люди могут не ходить в акимат, а получать в электроном виде. Для это нужен компьютер и ЭЦП», — сообщила главный специалист управления цифровизации, оказания госуслуг и архивов Костанайской области Махаббат Сыргабай.Напомним, что любой казахстанец в возрасте от 18 лет имеет право получить земельный участок, а это 10 соток земли, под индивидуальное жилищное строительство бесплатно. При этом неважно, имеете ли вы недвижимость — квартиру, дом, гараж, земельный участок. Но собственником земельного участка можно стать только после подписания акта о вводе жилого дома в эксплуатацию. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанной цели не допускается.«Необходимо зайти на портал электронного правительства можно вбить поиск наименований этой услуги, либо в раздел «Недвижимость» — «Земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство либо получение земельного участка», — отметила специалист.В результате, как отмечают специалисты, выдается свидетельство о постановке в очередь либо мотивированный отказ. При этом если вы уже стоите в очереди, но вам нужно изменить какие-либо данные, вы прикрепляете к заявке талон о постановке в очередь и копию заявления. По официальным данным, сегодня в Костанайской области в очереди на бесплатные 10 соток земли стоит 33 тыс. человек.