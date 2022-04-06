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Голый мужчина проник на территорию аэропорта Алматы и пробежался по ВПП

Просмотров:359 Опубликовано: Сегодня, 09:34
Голый мужчина проник на территорию аэропорта Алматы и пробежался по ВПП
Кадр видеозаписи
Голый мужчина проник на территорию аэропорта Алматы и пробежался по взлетно-посадочной полосе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соцсетях распространяется видео с голым мужчиной, который перелезает через металлическое ограждение. На следующих кадрах видно, что он уже находится на площадке рядом с самолетами. Судя по кадрам, это был аэропорт Алматы. Ролик сопровождается саундтреком из культового голливудского блокбастера "Терминатор".

В международном аэропорту Алматы подтвердили, что инцидент действительно произошел на территории их воздушной гавани.

"Неизвестный перелез через ограждение и побежал в сторону перрона. Служба авиационной безопасности аэропорта сразу же его задержала и передала в линейный отдел полиции. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Транспортные полицейские добавили, что это случилось минувшей ночью. Героем ролика оказался 25-летний мужчина.

"Данный гражданин 6 апреля около 00.10 разделся догола и перелез через забор возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. Преодолев ограждение, он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы. Там мужчина был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Отмечается, что при задержании он вел себя неадекватно. Позже медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного алкогольное опьянение легкой степени.

"В отношении мужчины 1997 года рождения составлено сразу три административных протокола. А именно: статья 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 434 "Мелкое хулиганство" и 564 КоАП "Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов", - добавили в ведомстве.

Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.



Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Кинст
 Кари (Посетители) Сегодня, 10:49
пипец, так спокойно можно проникнуть на взлётку , январские события урока не дали
 
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  • Кари
  • Кинст
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 10:25
Если голый человек смог свободно проникнуть на территорию аэропорта, то трудно представить что может сделать одетый?
 
 

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