Голый мужчина проник на территорию аэропорта Алматы и пробежался по ВПП

Голый мужчина проник на территорию аэропорта Алматы и пробежался по взлетно-посадочной полосе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В соцсетях распространяется видео с голым мужчиной, который перелезает через металлическое ограждение. На следующих кадрах видно, что он уже находится на площадке рядом с самолетами. Судя по кадрам, это был аэропорт Алматы. Ролик сопровождается саундтреком из культового голливудского блокбастера "Терминатор".



В международном аэропорту Алматы подтвердили, что инцидент действительно произошел на территории их воздушной гавани.



"Неизвестный перелез через ограждение и побежал в сторону перрона. Служба авиационной безопасности аэропорта сразу же его задержала и передала в линейный отдел полиции. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе аэропорта.



Транспортные полицейские добавили, что это случилось минувшей ночью. Героем ролика оказался 25-летний мужчина.



"Данный гражданин 6 апреля около 00.10 разделся догола и перелез через забор возле терминала местных прилетов аэропорта Алматы. Преодолев ограждение, он побежал в сторону взлетно-посадочной полосы. Там мужчина был задержан сотрудниками службы авиационной безопасности", - рассказали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.



Отмечается, что при задержании он вел себя неадекватно. Позже медицинское освидетельствование подтвердило у задержанного алкогольное опьянение легкой степени.



"В отношении мужчины 1997 года рождения составлено сразу три административных протокола. А именно: статья 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 434 "Мелкое хулиганство" и 564 КоАП "Проход без надлежащего разрешения по территории аэропортов", - добавили в ведомстве.



Административные материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.



