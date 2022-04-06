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И в наших будут жить они потомках. 3484 истории о ветеранах собрал проект "Победители"

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 10:21
И в наших будут жить они потомках. 3484 истории о ветеранах собрал проект "Победители"
Иллюстративное фото
Время безжалостно, и, увы, современники почти лишены возможности увидеть живых участников Великой Отечественной войны. Спустя 77 лет остаются только воспоминания их родных и близких, которые помнят, хранят и передают истории своим потомкам. Tengrinews.kz продолжает пополнять картотеку героев Великой Отечественной войны, чтобы мы помнили, каких усилий стоило победителям добиться мирного неба.

Есть имена и есть такие даты,-
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,-
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.

Александр Твардовский

"Победители" - так называется проект, в котором с 2014 года опубликовано уже 3484 истории о ветеранах и тружениках тыла. Читатели из Казахстана и других стран присылают информацию о своих дедах, бабушках, друзьях, ушедших больше полувека назад на фронт. Одним посчастливилось застать своих предков и сохранить фотографии, рассказы, письма. Другие продолжают искать информацию о родных.

"Истории победителей". Воспоминания о войне

Каждый наш читатель может вспомнить родных и близких, прошедших тяготы жестокой войны и трудового фронта, и на всю страну рассказать об их подвигах.

Как дочь ветерана ВОВ узнала о судьбе отца благодаря проекту "Победители"

Для этого нужно заполнить анкету на сайте с указанием данных ветерана: Ф. И. О., годов жизни, информации о военной службе или труде в тылу, а также прикрепить его фотографию. Истории также можно направлять и на "победный" номер в WhatsApp +7-700-09-05-1945.

История ветерана в проекте "Победители" помогла родным найти друг друга

Нами было записано свыше 30 видеопосланий ветеранов к потомкам. Немногие из этих ветеранов живы до сих пор. В своих посланиях герои желают, чтобы никогда не было войны, люди были здоровыми, честными и трудолюбивыми.

"Не забывайте меня". Как солдат из прошлого помог алматинцу

Проект "Победители" отмечен Министерством обороны РК в номинации "Лучшая публикация в интернет-издании".


Источник: tengrinews.kz
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