Новый JAC казахстанской сборки сертифицировали в России

О сроках появления модели S6 в продаже ни в России, ни в Казахстане данных пока нет, передает Toppress.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместный кроссовер JAC S6, локализован который будет на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане.



Под названием S6 в ЕАЭС будут продавать Sehol QX. В основе модели лежит платформа MIS Haoxue с полностью независимой подвеской. В наших краях 4.6-метровый S6 будет предложен только в переднеприводной версии с 1.5-литровым 174-сильным (280 Нм) турбомотором. В паре с мотором работает либо 6-ступенчатая механика, либо роботизированная коробка с двумя сцеплениями аналогичного диапазона, – говорится на сайте.



Вне зависимости от комплектации S6 получит 18-дюймовые колёсные диски. В списке оснащения значатся камеры кругового обзора, круиз-контроль, панорамная крыша, климат-контроль и стандартный набор электронных помощников.

Сколько может стоить S6 в России или Казахстане, мы также пока неизвестно. В Китае цены на кроссовер стартуют от 7.5 млн до 14.5 млн тенге