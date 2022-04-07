Грозит ли казахстану дефицит лекарств

Возникли проблемы и с украинскими, и с российскими препаратами, сообщает "31 канал".



Минздрав Казахстана расторгает договоры на поставку лекарств из Украины. Заводы там сейчас закрыты. Но большого урона нашей фарминдустрии это не нанесёт, уверены в ведомстве. Больницам и поликлиникам нынешних запасов хватит до июля.



"Мы проводили конкурс в прошлом году и закупили почти 94% лекарственных препаратов, – сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният. – На сегодняшний день поставлено 50% от всего объёма препаратов в склады и хабы "СК-Фармации". От всего объёма 1,6%, или 25 наименований лекарственных препаратов, поставлялось из Украины".



В "СК-Фармации" говорят, у Казахстана есть неснижаемый стратегический запас. При форс-мажоре медицинские учреждения обеспечат препаратами. Есть и своё производство.



"Основная масса – 59% – это отечественное производство, 23% – европейского производства и по 2% только из Украины и Российской Федерации, – сообщила глава пресс-службы компании Айгерим Смаилова. – Остальные 13% из других стран поставляются".



Что касается аптек, тут ситуация сложнее. Медицинские препараты из России занимают 14% доли нашего рынка. Они чуть дешевле, и уже начались задержки. Найти нового поставщика казахстанским аптекарям несложно, проблема в том, как скоро удастся запустить новый препарат на наш рынок.



"Регистрация препарата займёт 1,5-2 года. Потом он должен пройти сертификацию, это занимает дней 40", – рассказал руководитель Ассоциации независимых аптек Казахстана Талгат Омаров.



Глава ассоциации считает, что нужно сократить сроки регистрации и наладить производство зарубежных препаратов на базах наших фармкомпаний по франшизе.



С нехваткой инсулина уже столкнулись пациенты с диабетом – в казахстанских аптеках стало сложнее приобрести инсулинсодержащий препарат "Лантус". С 2019 года диабетикам вместо этого препарата бесплатно выдают аналог, однако некоторым пациентам требуется именно "Лантус". Перейти на другой инсулин – рискованный шаг, к тому же осуществимый только в условиях стационара.



Участники фармрынка в интервью Informburo.kz в марте говорили, что с дефицитом медикаментов Казахстан, скорее всего, справится. Их больше волновал рост цен, связанный с падением тенге. Эксперты выразили уверенность, что цены на лекарства будут расти.



"На многие препараты цены регулируются государством, устанавливаются предельные розничные цены. Однако на данный момент из-за ослабления тенге и расчётов с поставщиками в долларах цены на лекарства неизбежно вырастут. Поэтому во избежание исчезновения лекарств с аптечных полок считаем необходимым пересмотреть предельные цены", – сказал директор ТОО "Aqniet Group" Ержан Ниязалиев.



По информации казахстанского центра индустрии и экспорта QazIndustry, внутри Казахстана производятся в основном дженерики (аналоги).



За 2020 год объём казахстанского фармацевтического рынка, по оценкам центра, составил 1,8 млрд долларов, из которого 15,5% приходился на отечественную продукцию. За 8 месяцев 2021 года ёмкость фармацевтического рынка достигла 1,4 млрд долларов, а доля отечественного производства выросла до 21,1%.



По данным Energyprom.kz, антибиотики и витамины в казахстанских аптеках в основном импортные. Доля импортных антибиотиков в 2021 году составила 85,2%, импортных провитаминов, витаминов и их производных – практически 100%.



В целом за 2021 год в Казахстан завезли 21,7 тысячи тонн медикаментов на 1,1 млрд долларов. На Россию в натуральном выражении пришлось более трети объёма: 7,6 тысячи тонн медикаментов, однако в стоимостном выражении это лишь 8,3%, или 92,7 млн долларов.



Среди стран СНГ, помимо России, ключевые поставщики лекарств для РК –Украина и Беларусь. Из Украины за 2021 год было завезено 879 тонн медикаментов на 22,4 млн долларов, более того, для РК именно лекарства являются одной из ключевых импортируемых товарных групп из Украины. Из Беларуси импортировали 863,8 тонны медикаментов на 13,3 млн долларов.