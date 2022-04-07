Может ли Казахстан остаться без хлеба

Мукомолы страны оказались на грани закрытия. Молоть в ближайшее время заводам будет просто нечего.



Дефицит сырья из-за запрета экспорта зерна из России уже сказывается на производстве муки. Специалисты прогнозируют рост цен не только на хлебобулочные изделия, но и на ряд других социально значимых продуктов, сообщает "31 канал".



Будучи крупнейшей мировой житницей, Казахстан может остаться без хлеба, заявляют мукомолы. Свое зерно по хорошей цене агробизнес экспортировал, а дешёвое из России из-за запрета в этой стране на экспорт теперь уже не купить. К тому же в нашей республике уже четвёртый год подряд низкий урожай и, как следствие, зависимость от российского зерна.



"Практически во всех регионах мельницы или остановились, или останавливаются в течение недели-двух, дорабатывая то зерно, которое было закуплено, – сообщил президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган. – На ближайшие два месяца мукомольная отрасль остановится".



Сельхозтоваропроизводители из-за сложившейся ситуации заняли выжидательную позицию и не продают местным переработчикам сырьё.



Мукомолы считают, что аграриям правительство оказывает значительную поддержку, а они остаются за бортом.



"Предприятия, перешедшие в крупный бизнес, практически лишаются государственной поддержки, что в столь трудные времена очень существенно. Плюс повышается внимание фискальных органов к крупному бизнесу вплоть до прямого мониторинга", – пожаловался замдиректора мукомольного предприятия Олег Куртвапов.



Чтобы обеспечить мукомолов сырьём, Минсельхоз предложил ввести ограничения на экспорт зерна.



"Я думаю, ограничение в течение двух недель будет введено", – сказал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах мажилиса 6 апреля.



При этом, как он отметил, в Казахстане в закромах продкорпорации имеется 800 тысяч тонн зерна, что при переводе в муку составит более двухгодичной потребности страны.



"Сейчас производители пшеницы в ожидании роста цен, поэтому они придерживают свои объёмы и думают, что цена будет дальше расти. В этой связи, чтобы внутри страны находился баланс, у нас на МВК принято решение, что до 15 июня зерновики могут вывезти из Казахстана 1 млн тонн зерна, но не просто вывезти, а из этого объёма они должны 10%, то есть 100 тысяч тонн зерна, поставить на внутренний рынок по низким ценам", – заявил министр.



Минсельхоз предложил ввести такие же ограничения в отношении мукомолов. Они смогут до 15 июня вывезти 300 тонн муки, 10% из этого поставить на внутренний рынок.



"Я думаю, условия очень справедливые. Это не ограничивает право экспортёров муки и зерна. Мы посмотрели многолетнюю динамику экспорта. Оказалось, что за последние пять лет, а были ещё более урожайные годы, в среднем вывозилось 100-120 тысяч тонн муки за месяц. Это значит, что 300 тысяч тонн муки квоты, они вполне достаточны для того, чтобы экспортёры не пострадали. То же самое по зерну. В месяц у нас экспорт зерна был в среднем 500 тысяч тонн. Этого вполне достаточно. Единственное, мы ввели квоту, чтобы всплесков не было, чтобы сразу не вывезли всё это", – резюмировал Ербол Карашукеев.