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Раскритикованный в Казахстане филиал университета Аризоны начнет прием студентов

Просмотров:233 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Раскритикованный в Казахстане филиал университета Аризоны начнет прием студентов
Иллюстративное фото
Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов встретился с представителями University of Arizona и обсудил модель сотрудничества с Северо-Казахстанским университетом имени Козыбаева. Встреча прошла в рамках исполнения поручения главы государства по переформатированию системы высшего образования под запросы экономики.

Меморандум о сотрудничестве между министерством образования и науки, University of Arizona и Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева был подписан еще в 2021 году. На прошедшей же встрече заместителя премьер-министра с представителями американского университета были рассмотрены вопросы передачи казахстанского вуза в доверительное управление University of Arizona.

Его представители заверили Ералы Тугжанова, что для повышения конкурентоспособности регионального университета будут применены лучшие практики University of Arizona в образовательном процессе. Так, в рамках сотрудничества будут разработаны образовательные программы по модели University of Arizona.
Для казахстанских студентов будет предоставлена возможность получения двойного диплома: казахстанского вуза и University of Arizona. Будут активно развиваться программы академической мобильности.

В своем выступлении вице-премьер поручил министерству образования и науки и другим уполномоченным государственным органам провести все необходимые организационные работы и реализовать первый прием студентов филиала Университета Arizona в Северо-Казахстанский университет в сентябре этого года.
Также он сообщил, что в планах по доверительному управлению есть перспективы привлечения для чтения лекций зарубежных профессоров, а также ведущих отечественных ученых. Это позволит осуществлять передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов.

По мнению Ералы Тугжанова, инициатива будет способствовать расширению интернационализации высшего образования и формированию точек роста в регионе.
Отметим, что University of Arizona — общественный научно-исследовательский университет со 136-летней историей. Согласно классификации Карнеги учреждений высшего образования, университет относится к категории R1, то есть это университет с высоким уровнем исследовательской деятельности.
Аризонский университет входит в диапазон 101-150 Шанхайского рейтинга (ARWU) и занимает 124-е место по версии Times Higher Education.

Скандал вокруг филиала университета Аризоны в Казахстане

В Казахстане ранее разгорелся скандал вокруг открытия в Петропавловске на базе СКУ им. Козыбаева филиала университета Аризоны. Противники такого решения утверждают, что в американском вузе крайне толерантны к ЛГБТК-сообществу и опасаются, что подобные идеи могут насаждаться иностранными преподавателями казахстанским студентам. В Минобразования подчеркивают, воспитательная работа со студентами будет проводиться согласно традиционным в Казахстане ценностям.


Источник: sputnik.kz
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