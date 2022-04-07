"Все к стене!" Акбулакский стрелок рассказал, как убил 5 человек

В Алматы продолжается судебный процесс по делу "акбулакского стрелка" Игоря Дужнова. На очередном заседании подсудимый рассказал подробности убийства пятерых человек, пришедших выселять его семью из дома, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам Дужнова, в день трагедии его матери стало плохо. Поэтому они вызвали к дому скорую помощь. Мужчина отметил, что этим воспользовались новый хозяин дома, судисполнитель и полицейские.



"Когда медики стали выходить, покупатель (новый хозяин дома), ЧСИ и полиция, а также взломщик, который там присутствовал, буквально вломились в ворота моего дома. Покупатель Турганов растолкал врачей и влетел во двор. Я понял, что никакие законные методы не действуют. Мы вызывали прокурора, органы опеки, объясняли выселяющему ситуацию.



Я понимал, что мою семью физически вышвырнут на улицу, все законные методы против незаконных действий не действуют. Остановить незаконное выселение можно только путем применения активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противников, ворвавшихся на территорию моего жилища", - сказал Дужнов в суде.



Он отметил, что в гараже у него лежало оружие со снаряженными магазинами, которые вместе с патронами находились отдельно.



"Я прекрасно понимал, что других средств необходимой обороны против незаконных посягательств нет. Я зашел в гараж, зарядил десятью патронами большой магазин и вышел на удобную позицию. Потом дал команду ворвавшимся "все к стене" и дал возможность непричастным лицам отойти в сторону, в частности, это юрист и женщина-попечитель - они смогли спокойно выйти", - добавил подсудимый.



Дужнов отметил, что в это время позади него находились двое полицейских. Он допустил возможность, что правоохранители могли выстрелить в него.



"Я, конечно, ожидал, что полицейские могут открыть по мне огонь, но я подумал, что они все-таки побоятся. Так оно и случилось, хотя они могли меня ликвидировать.



После ликвидации ворвавшейся группировки я понял, что на улице есть полицейские, которые должны прийти на помощь. С целью подавления их воли к боевым действиям я произвел один выстрел в сторону автомобиля. Огонь на поражение я не вел, так как они не находились в моем жилище и цели их уничтожения не было. Более того, этим выстрелом я хотел деморализовать их с целью профилактики их атаки", - сказал он.



После этого, по словам Дужнова, у него закончились патроны. Затем к нему подошли члены семьи и попытались отобрать оружие, однако безуспешно.



"Затем подошел Бастан, еще там Зауре была. Бастан попытался у меня отнять оружие, я не дал ему. Я вернулся в гараж, взял оставшееся оружие, снарядил пятью патронами магазин и поднялся в спортзал на второй этаж. Я понял, что в один момент даже хотел застрелиться. Но после разговора с родственником решил не делать этого и сдаться полиции, что и сделал", - подчеркнул мужчина.



В завершение Игорь Дужнов заявил суду, что своей вины не признает.



"Хочу заявить: виновным я себя не признаю. Аргументация моей невиновности будет высказана на прениях мной и моими адвокатами. Я воспользуюсь своим правом и отказываюсь отвечать на вопросы стороны обвинения и потерпевших", - сказал Дужнов.



Отметим, что суд над "акбулакским стрелком" Игорем Дужновым начался 18 марта. Ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.



Напомним, вечером 20 сентября прошлого года Игорь Дужнов во дворе своего дома в микрорайоне Акбулак открыл огонь по людям, которые прибыли выселять его семью. В результате он убил пятерых человек: двоих полицейских и судисполнителя, а также нового хозяина дома и свидетеля-понятого. В ходе стрельбы чудом осталась жива сестра нового хозяина дома.

