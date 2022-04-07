С обнулением: в ЕАЭС отменят ввозные таможенные пошлины на 900 видов товаров

На фоне сложной геополитической и экономической ситуации страны Союза решили упростить процедуры импорта.



На внеочередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии принято решение об обнулении ввозных таможенных пошлин на 917 видов товаров. В перечень вошли продовольственные товары и компоненты для их производства, упаковочные материалы, химическая продукция, комплектующие для производства и ремонта транспортных средств, сообщает пресс-служба Министерство торговли и интеграции РК.



Кроме того, в целях поддержки автопроизводителей стран ЕАЭС Совет ЕЭК разрешил им на временной основе до 1 февраля 2023 года выпускать автомобили по требованиям национального законодательства, отличным от единых требований технического регламента ЕАЭС.



В частности, предложено странам самостоятельно принимать решения по применению требований по экологическому классу транспортных средств (в настоящее время требуется выпускать только автомобили экологического класса К-5), оснащению средствами пассивной безопасности (ESP), устройствами вызова экстренных оперативных служб (ГЛОНАСС), невозможности применения микрочипов (недостаток полупроводников), средств рулевого управления, активной защиты.



Автомобили, произведенные по упрощенным требованиям, могут обращаться исключительно на территории страны-производителя. Также реализация прав пользования, владения и распоряжения такими транспортными средствами лицами другого государства-члена, в том числе по доверенности, не допускается. По предложению казахстанской стороны, контроль за соблюдением непересечения границы автомобилями, не соответствующими единым требованиям техрегламента ЕАЭС, возлагается на страну, где они произведены.



В ходе заседания Совета ЕЭК также было принято решение об упрощении Правил определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. В частности, речь идет о разрешении использования копий непреференциальных сертификатов о происхождении товаров, упрощение требований к оформлению сертификатов и др.



Следующее очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 15 апреля.