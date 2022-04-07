Французская компания заинтересовалась планами строительства АЭС в Казахстане

Руководство "Самрук-Казына" обсудило с французской компанией Orano развитие атомной промышленности в Казахстане. Об этом сообщается на сайте фонда, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что центральной темой переговоров стала работа совместного казахстанско-французского предприятия КАТКО, добывающего уран на юге Казахстана. Для работы промышленных объектов КАТКО Orano предлагает построить в регионе солнечную электростанцию мощностью 12 МВт, оборудованную системой хранения энергии.
Как подчеркнули в "Самрук-Казына", французская сторона "также проявила большой интерес к планам строительства АЭС в Казахстане как источника чистой энергии".
"Сейчас эта инициатива прорабатывается, окончательное решение еще будет принято. В любом случае мы должны диверсифицировать источники энергии и выстраивать сбалансированный энергетический баланс, то есть развивать не только атомную, но и газовую, а также возобновляемую генерацию", - цитирует сайт главу "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева.
Кроме того, стороны обсудили перспективы реализации проекта по производству серной кислоты, а также возможность совместного инвестирования в зарубежные проекты компании.
Президент Касым-Жомарт Токаев ранее заявлял, что Казахстану позарез нужна чистая атомная электроэнергия, и призвал не идти на поводу у популистов.
В марте 2022 года министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что Казахстан уверенно настроен на строительство атомной электростанции.
Директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики Жаслан Касенов рассказал, что Казахстан изучает предложения шести мировых поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС. Рассматриваются американские, американо-японские, корейские, китайские, российские и французские технологии. Он также назвал примерную сумму, в которую может обойтись строительство АЭС в Казахстане.
Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в свою очередь сообщил, что решение по строительству АЭС в Казахстане примут в 2022 году.
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