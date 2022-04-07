Яблоневые сады продолжают вырубать в предгорьях Алматы

Жители Каменского плато в Алматы жалуются на продолжающуюся с 2019 года вырубку деревьев на участках бывшего яблоневого сада, проданных в частные руки, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Жители Каменского плато в Медеуском районе Алматы продолжают жаловаться на массовую вырубку яблоневых садов. Они утверждают, что деревья вырубают в ходе строительства на территории множества небольших частных участков, на которые в 2000-х были поделены бывшие земли крестьянских хозяйств и садов, принадлежавших Казахскому институту земледелия.



Местная жительница и активист Василиса Куанышева отмечает, что эти земли в 2000-е вывели из состава Талгарского района и передали в Медеуский район Алматы.



"Участок бывшего сада раздробили по кускам и вставили на продажу. Здесь планировали грандиозную стройку коттеджного городка и вырыли котлованы. Уже начали прокладывать дорогу. На склоне горы строительство планировали еще в 2000-е, тогда вырыли 46 котлованов, но работы остановило руководство Института астрофизики. Здесь расположена обсерватория, и этот склон был последним, который не успели "засветить" в ходе строительства. Тогда ученым удалось остановить стройку. Последний раз массовое строительство остановили мы, но началась застройка отдельных участков. Два года назад у нас снова начался бум на частное строительство, и цена участков поднялась до 5000 долларов за сотку. Тогда многие выкупили эти участки и начали здесь строиться", - говорит Василиса Куанышева.



По ее словам, только на одном из склонов числится пять хозяев, которые обнесли свои земли забором.



Всего, по словам жителей, за последние два года яблони были вырублены на площади более 6 гектаров.



Василиса Куанышева рассказывает, что местные жители гуляли на территории бывших садов, а с приходом сезона собирали яблоки. С ее слов, в сады на Каменском плато приезжали со всего города.



"Не так давно приехали две бабули из города на автобусах, мы им сказали, что яблок уже нет, и у них слезы навернулись на глаза. Со всего города на машинах вывозили яблоки отсюда. Это граница природного парка, животные спускались на эти склоны на зимовку, в сады приходили кабаны, косули, фазаны. Для экологии города этот участок также очень важен, так как это последний незастроенный зеленый пояс выше Аль-Фараби. Если его вырубить, воздух у нас станет еще хуже, а ведь бывший сад можно было превратить в рекреационную зону. Президент говорит о сохранении яблоневых садов, а здесь растут одни из последних апортов. Старожилы рассказывают, что вес некоторых яблок раньше превышал килограмм", - добавила защитница участка.





Поблизости от сада расположен жилой городок работников обсерватории, а также несколько жилых массивов. Местные жители яростно отстаивают свои сады. В прошлом году они проводили флешмобы с участием более пятидесяти человек. Однако их усилия пока не дали значительных плодов, считают они.



По мнению жителей, владельцы участков продолжали вырубку деревьев, даже когда к ним с проверкой приезжали представители природоохранной полиции и госорганов.



Помимо ущерба экологии, вырубка деревьев также несет угрозу для жителей домов, расположенных под горой, считают в Каменском плато. Житель одного из этих домов отмечает, что по горе уже начинаются трещины, потому что это лессовая порода гор, и почва вместе с новыми домами может сползти вниз.



В управлении зеленой экономики акимата Алматы сообщили, что они изучили информацию о вырубке яблоневых садов по адресу Медеуский район, улица Обсерватория, 5А. Сотрудники управления вместе с управлением полиции Медеуского района, а также специализированной природоохранной прокуратурой выехали на место.



В ходе выезда была подтверждена вырубка 21 яблони. Был составлен акт обследования, подсчитан ущерб в 500 МРП и направлено письмо в полицию для принятия соответствующих мер.



"Отделом дознания Медеуского района возбуждено уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников. По правилам защиты зеленых насаждений, при полном признании вины по заведенному делу, за такое нарушение предусмотрена компенсационная посадка в количестве 1050 деревьев на землях общего пользования", - сообщили правоохранители.



Редакция также обратилась в акимат за комментарием о том, планируется ли остановка частного строительства на склонах Каменского плато.



Напомним, что в декабре 2020 года алматинцы на встрече с представителями Министерства экологии подняли вопрос о массовой вырубке деревьев и садов на Каменском плато. Ситуацию прокомментировал главный архитектор Алматы Алмасхан Ахмеджанов. По его словам, вырубленные на территории Каменского плато яблоневые сады находились на частной территории.