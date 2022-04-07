Бывший личный врач Обамы и Трампа заявил об опасном поведении Байдена

Бывший врач Белого дома, член палаты представителей Ронни Джексон в интервью телеканалу One America News заявил, что когнитивные способности президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ухудшились до такой степени, что стали "проблемой национальной безопасности", передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам Джексона, в последнее время глава США демонстрирует не совсем адекватное поведение. Он отметил, что в нынешней обстановке, когда существует риск полномасштабного конфликта с Россией, американский лидер должен четко осознавать происходящее.



"Я не пытаюсь ставить диагноз, но, по-моему, весь мир видит, что у него есть некоторые проблемы с умственными способностями. Я думаю, с ним явно что-то происходит, это вопрос национальной безопасности", - отметил конгрессмен.



Джексон считает, что Байден должен пройти тест на нарушение когнитивных функций и обнародовать результаты. В свое время это сделал его предшественник Дональд Трамп, тем самым создав прецедент, подытожил медик.



Байдену неоднократно рекомендовали обследоваться: в начале февраля, когда президент оскорбил журналиста, письмо с такой просьбой направили почти 40 конгрессменов-республиканцев. В июне минувшего года Джексон вместе с 13 членами палаты представителей также призывали президента не тянуть с тестом на когнитивные способности, аргументируя это тем, что нарушения функций мозга и забывчивость американского лидера стали заметнее.