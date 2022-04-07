Организация исламского сотрудничества приняла резолюцию по январским событиям в Казахстане

Организация заявила о полной солидарности с Казахстаном и поддержала меры правительства РК по обеспечению государственного суверенитета.



Организация исламского сотрудничества (ОИС), в которую входит Казахстан, приняла резолюцию по январским событиям в нашей стране, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК.



В резолюции под названием "О солидарности с Республикой Казахстан перед лицом терроризма" сказано, что государства-члены осудили "террористические атаки, недавно произошедшие в Казахстане после мирных протестов, которые привели к насилию в стране и повлекли за собой жертвы и гибель невинных гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов".



Государства-члены ОИС подтвердили "свою твёрдую приверженность поддержке единства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана".



"Вместе с тем, принятая в январе этого года Европейским парламентом резолюция о ситуации в нашей стране, вызвала "неодобрение" у государств-членов ОИС, так как изложенные в резолюции позиции "не способствуют продвижению и развитию межгосударственных отношений". ОИС подтвердила "свою полную солидарность с Казахстаном и выразила поддержку мерам правительства РК по обеспечению государственного суверенитета и соблюдения закона в целях национальной безопасности и дальнейшего развития страны", – подчеркнули в МИД.





Резолюцию приняли на 48-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС, которая прошла в столице Пакистана.



В Организацию исламского сотрудничества входят 57 государств-членов с общим населением около 1,7 млрд человек, она является второй по величине международной организацией после ООН. Статус наблюдателя имеют пять стран и пять международных организаций. Казахстан стал членом организации в декабре 1995 года.