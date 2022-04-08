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Высокопоставленный полицейский задержан в Павлодарской области

Просмотров:582 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Высокопоставленный полицейский задержан в Павлодарской области
Фото из открытых источников
Высокопоставленный полицейский задержан в Павлодарской области. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в МВД.

"МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного Департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", - говорится в ответе на запрос.

По данным МВД, создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 189, части 4 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов и председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в борьбе с коррупцией. В рамках документа предусмотрены обмен информацией, представляющей взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, проведение совместных оперативно-разыскных мероприятий, мониторинга и анализа коррупционных рисков.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 11:42
Больше чем уверен, что такие задержания можно в каждой области проводить и не только в полиции.
 
 

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