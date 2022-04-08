Высокопоставленный полицейский задержан в Павлодарской области. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в МВД.
"МВД подтверждает, что в рамках подписанного меморандума о взаимном сотрудничестве в противодействии коррупции в собственных рядах совместно с Антикоррупционной службой задержан заместитель начальника областного Департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств", - говорится в ответе на запрос.
По данным МВД, создана совместная следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по статье 189, части 4 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов и председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в борьбе с коррупцией. В рамках документа предусмотрены обмен информацией, представляющей взаимный интерес в сфере противодействия коррупции, проведение совместных оперативно-разыскных мероприятий, мониторинга и анализа коррупционных рисков.
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