Писать на ценниках название товаров только на казахском языке предложили в акимате ЗКО

В Западно-Казахстаснкой области озвучили предложения по формированию единой языковой среды в Казахстане, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на «Казахстанскую правду».
На начало 2021 года доля владеющих государственным языком на том или ином уровне в регионе составляла 92,5%, на 1 января текущего года - 93%. Это относительно хорошая динамика, считает руководитель управления по развитию языков ЗКО Ерлан Галиев.
По его мнению, сегодня в стране созданы все условия для желающих освоить государственный язык. Теперь пришла пора создать условия для его более широкого использования.
«Согласитесь, если информация дается на двух и более языках, то, как правило, мозг выбирает «легкий» путь. Возможно, нет необходимости переводить названия самых распространенных товаров, услуг, например, писать на ценниках «нан - хлеб», «сүт - молоко», «шұжық - колбаса». Это знают практически все», - отметил Ерлан Галиев.
По его словам, пока есть услугополучатели, не владеющие государственным языком, предприниматели стараются оформить свой товар или услуги на двух языках.
«Если в ассортименте магазина порядка пятисот видов товаров, то еженедельно на десяти ценниках наиболее распространенных товаров наименование нужно оставлять только на государственном языке. Тем самым в повседневной жизни, в быту идет погружение в языковую среду, которое необходимо тем, кто еще не овладел государственным языком. Для этого им не придется тратить время на курсы. Если покупатель две недели подряд в магазине будет видеть на ценнике слово «шұжық», то не просто выучит его, но и запомнит, как пишется, а в дальнейшем постарается применять», - рассказывает Ерлан Галиев.
Также он рассказал, что совместно с представителями общественности была организована встреча с рекламодателями. По ее итогам вынесли предложение: провести акцию «Реклама без ошибок».
«Целый месяц филологи бесплатно помогали предпринимателям с переводами. Суть акции понятна: нельзя в визуальной информации допускать ошибки, ведь если дети или взрослые, изучающие язык, на вывесках, в рекламе увидят неверный перевод, неверное написание, то они так и запомнят эти слова. Поэтому мы сделали акцент на правильной подаче информации как на государственном, так и на других языках. В рамках акции был сделан очередной обход общественных мест с наибольшим скоплением людей, проверены на правильность написания визуально-информационные материалы в ЦОНах, поликлиниках, на вокзалах и общественном транспорте», - отметили в областном управлении по развитию языков.