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Писать на ценниках название товаров только на казахском языке предложили в акимате ЗКО

Просмотров:906 Опубликовано: Сегодня, 11:01
Писать на ценниках название товаров только на казахском языке предложили в акимате ЗКО
Фото из открытых источников
В Западно-Казахстаснкой области озвучили предложения по формированию единой языковой среды в Казахстане, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на «Казахстанскую правду».

На начало 2021 года доля владеющих государственным языком на том или ином уровне в регионе составляла 92,5%, на 1 января текущего года - 93%. Это относительно хорошая динамика, считает руководитель управления по развитию языков ЗКО Ерлан Галиев.

По его мнению, сегодня в стране созданы все условия для желающих освоить государственный язык. Теперь пришла пора создать условия для его более широкого использования.

«Согласитесь, если информация дается на двух и более языках, то, как правило, мозг выбирает «легкий» путь. Возможно, нет необходимости переводить названия самых распространенных товаров, услуг, например, писать на ценниках «нан - хлеб», «сүт - молоко», «шұжық - колбаса». Это знают практически все», - отметил Ерлан Галиев.

По его словам, пока есть услугополучатели, не владеющие государственным языком, предприниматели стараются оформить свой товар или услуги на двух языках.

«Если в ассортименте магазина порядка пятисот видов товаров, то еженедельно на десяти ценниках наиболее распространенных товаров наименование нужно оставлять только на государственном языке. Тем самым в повседневной жизни, в быту идет погружение в языковую среду, которое необходимо тем, кто еще не овладел государственным языком. Для этого им не придется тратить время на курсы. Если покупатель две недели подряд в магазине будет видеть на ценнике слово «шұжық», то не просто выучит его, но и запомнит, как пишется, а в дальнейшем постарается применять», - рассказывает Ерлан Галиев.

Также он рассказал, что совместно с представителями общественности была организована встреча с рекламодателями. По ее итогам вынесли предложение: провести акцию «Реклама без ошибок».

«Целый месяц филологи бесплатно помогали предпринимателям с переводами. Суть акции понятна: нельзя в визуальной информации допускать ошибки, ведь если дети или взрослые, изучающие язык, на вывесках, в рекламе увидят неверный перевод, неверное написание, то они так и запомнят эти слова. Поэтому мы сделали акцент на правильной подаче информации как на государственном, так и на других языках. В рамках акции был сделан очередной обход общественных мест с наибольшим скоплением людей, проверены на правильность написания визуально-информационные материалы в ЦОНах, поликлиниках, на вокзалах и общественном транспорте», - отметили в областном управлении по развитию языков.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • elek
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:46
Цитата: Aкжол
забрать деньги с пенсионки заплатив взятку 10% и ариведерчи.


это где такое?)))

Aкжол,
а потом на пенсии на что жить?
Цитата: Ingul
Главное, чтобы эти товары были и по доступной цене, а с названиями разберемся. Будет непонятно - у продавца спросим.
Не о том заботитесь.


вот именно

цены растут не по дням а по часам, зарплаты нищенские. дорог хороших нет, образование плохое , медицина плохая, коррупция, воды скоро не будет блин

а они за этикетки переживают и на каком языке
да хоть на китайском жить от это лучше будем?
разве в языке дело?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tom2005
  • elek
 Aкжол (Посетители) Сегодня, 12:08
А депутату не понятно что возня с этикетками и ценниками ТОЧНО не способствует уменьшению цены. Потому что депутату на это плевать, у него всё норм. Может себе позволить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Космос
  • Банкир
  • Javelin
  • strana.kz
  • babe
  • elek
  • Voditel
 Aкжол (Посетители) Сегодня, 11:57
Какие только поводы и вбросы не придумают что бы отвести мысли от главного; государство АБСОЛЮТНО не справляется со своими обязанностями. Цены на продукты растут каждый день, и вместо того что бы с этим пытаться хотя бы что то сделать - нам вешают лапшу про этикетки и языки.

Да мы найдём общий язык и с Русскими и с Казахами и с Немцами и с Киргизами и с кем угодно, мы не можем найти общего языка только с представителями власти. И искать этот язык хочется всё меньше. Охота скрыть доходы, забрать деньги с пенсионки заплатив взятку 10% и ариведерчи.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babe
  • elek
 Javelin (Посетители) Сегодня, 11:39
люди выберут то, что им нравится.
если не нравится язык, то никто его учить не будет. можно только насильственно заставить. на английском ничего нет, но все его учат и многие знают. молодежь особенно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Банкир
  • babe
  • Кинст
  • Aleks26081
  • elek
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:29
А как быть с импортными товарами, где название на русском языке? Приклеивать еще одну этикетку?
Главное, чтобы эти товары были и по доступной цене, а с названиями разберемся. Будет непонятно - у продавца спросим.
Не о том заботитесь.
 
 

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