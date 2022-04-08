Названы опасные для людей с диабетом напитки

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал алкогольный сбитень и медовуху опасными напитками для людей с сахарным диабетом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По его словам, неизменными компонентами этих напитков являются мед, этиловый спирт и сахар. "Поэтому их употребление, помимо вреда, обусловленного токсическим действием алкоголя, сопряжено с риском для здоровья лиц, страдающих сахарным диабетом и аллергией на мед", - подчеркнул врач.



Брюн также призвал не злоупотреблять алкогольными напитками.



"Нашему организму безразлична красота бокала, история благородного винного дома, квалификация сомелье, наличие повода и высота социального положения участников застолья. Организм болезненно реагирует на этанол, являющийся для него токсином, а этанол везде одинаков - что в подозрительно дешевой водке с криво наклеенной этикеткой, что в дорогой бутылке вина", - предупредил Брюн.



Напомним, ранее ученые назвали продукт, употребление которого может помочь человеку прожить до глубокой старости. По их мнению, артишоки имеют большое количество разнообразных полезных свойств, благодаря чему они очень эффективны для профилактики рака, высокого холестерина и диабета.