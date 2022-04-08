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Работу иностранных сайтов и соцсетей предлагают ограничить в Казахстане

Просмотров:962 Опубликовано: Сегодня, 16:28
Работу иностранных сайтов и соцсетей предлагают ограничить в Казахстане
Фото: ИА «NewTimes.kz»
Власти Казахстана собираются ограничивать деятельность иностранных сайтов или мессенджеров, если потребуется, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на legalacts.egov.kz.

На портале «Открытые НПА» размещен проект дополнений в постановление правительства от 26 марта 2019 года «О некоторых вопросах министерства информации и общественного развития РК». Публичное обсуждение его идет до 12 апреля.

Согласно документу, с целью проверки министерство информации и общественного развития планирует запрашивать у онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки.

«Если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, собственными ресурсами определять количество пользователей; ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан, в соответствии с законодательством РК», — говорится в проекте дополнений.

Также МИОР намерен разработать и утвердить правила ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или ограниченную к распространению на территории страны. Чиновники смогут мониторить некоммерческие организаций для определени рисков финансирования терроризма и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В начале марта в парламенте одобрили проект закона по вопросам защиты прав ребенка, по которому они смогу блокировать и удалять контент в социальных сетях. Авторами этих поправок являются депутаты парламента — Айдос Сарым и Динара Закиева. Свои действия общественности они объясняют желанием «защитить казахстанских детей от кибербуллинга и противоправного контента в интернете». Законопроект предполагает внесения изменений в законы «О правах ребенка» и «О связи».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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-2
  • tolk
  • Нурекен
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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 18:24
Турецкие лицеи - убрать, все Соросовские фонды - убрать, американские биолаборатории - убрать! Реально? Вряд ли. Тогда ждём следующих "январских событий" в недалёком будущем...
 
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  • Нурекен
  • alixah
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:25
Прикрываясь защитой прав детей и борьбой с терроризмом идёт зачистка оппозиции по примеру РФ.
 
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  • tolk
  • strana.kz
  • kolu411
  • ЁмоЁ
  • alixah
 Pluto (Посетители) Сегодня, 17:07
А потом отключим газ, электричество, переселимся в пещеры будем выращивать мамонтов, и на костре их зажаривать и есть. Сначала господа чинуши обеспечьте нормальное существование населения а потом занимайтесь подобными выкрутасами. Какой терроризм вы хотите мониторить который вы уже один раз про@рали начали просить помощи у России, позорище, для начала займитесь коррупцией на всех этажах власти.
 
 

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