Работу иностранных сайтов и соцсетей предлагают ограничить в Казахстане

Власти Казахстана собираются ограничивать деятельность иностранных сайтов или мессенджеров, если потребуется, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на legalacts.egov.kz.
На портале «Открытые НПА»
размещен проект дополнений в постановление правительства от 26 марта 2019 года «О некоторых вопросах министерства информации и общественного развития РК». Публичное обсуждение его идет до 12 апреля.
Согласно документу, с целью проверки министерство информации и общественного развития планирует запрашивать у онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки.
«Если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, собственными ресурсами определять количество пользователей; ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан, в соответствии с законодательством РК», — говорится в проекте дополнений.
Также МИОР намерен разработать и утвердить правила ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или ограниченную к распространению на территории страны. Чиновники смогут мониторить некоммерческие организаций для определени рисков финансирования терроризма и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В начале марта в парламенте одобрили проект закона по вопросам защиты прав ребенка, по которому они смогу блокировать и удалять контент в социальных сетях. Авторами этих поправок являются депутаты парламента — Айдос Сарым и Динара Закиева. Свои действия общественности они объясняют желанием «защитить казахстанских детей от кибербуллинга и противоправного контента в интернете». Законопроект предполагает внесения изменений в законы «О правах ребенка» и «О связи».