Нужно ли делать новую вакцину от коронавируса спустя год

Специалисты рассказали, нужно ли ревакцинироваться от коронавируса тем, кто получал вакцину год назад, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Напомним, что за последние несколько недель в стране наблюдается резкое снижение заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно регистрируемых случаев не превышает 10-20 за сутки. При этом с момента начала кампании по массовой вакцинации населения в стране прошел почти год. Отдельные группы населения начали вакцинировать еще раньше. Мы решили узнать у специалистов-медиков и эпидемиологов, насколько необходимо ревакцинироваться тем, кто получил вакцину год назад, будет ли вакцина эффективна от новых штаммов инфекции и получат ли ревакцинированные новые паспорта вакцинации.



Кандидат медицинских наук и профессор Caspian International School of Medicine Рафаиль Кипшакбаев отметил, что ревакцинация необходима даже несмотря на падение заболеваемости. По словам эпидемиолога, коронавирус никуда не ушел, он эволюционирует и останется с нами. То, что вирус стал менее опасным, не отменяет необходимости ревакцинации, особенно среди социально уязвимых групп населения, пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.



"В связи с событиями вокруг в информационном поле стали меньше говорить о вирусе, но он не исчез. Через год иммунитет у вакцинированных ослабевает. Это не говорит о том, что вакцины плохие, просто это естественный процесс, когда после возникновения антител с течением времени их титр уменьшается. Нужно периодически, хотя бы раз в год, обновлять вакцину, так же, как мы регулярно вакцинируемся от гриппа", - добавил Рафаиль Кипшакбаев.



По словам эпидемиолога, желательно ревакцинироваться той вакциной, чей механизм действия отличается от вакцин, которыми вы первоначально вакцинировались. К примеру, если вакцинировались "Спутником V" или Pfizer, то лучше выбрать QazVac. При этом, даже если вы проходили вакцинацию год назад, при ревакцинации достаточно получить одну дозу вакцины.



"Имеющиеся сейчас в нашей стране вакцины достаточно эффективны, даже несмотря на новые варианты инфекции, которые появились за время с момента их разработки. Так как все мутации коронавируса, так или иначе, происходили в пределах одного штамма, вакцины остались к нему эффективными. То, что мы сейчас не чувствуем последствия пандемии и живем при снятых карантинных ограничениях, стало результатом в том числе кампании по вакцинации и выработки у населения коллективного иммунитета. Если сейчас мы не будем ревакцинировать, то вирус может вернуться", - добавил Рафаиль Кипшакбаев.



Руководитель управления по контролю за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санэпидконтроля Минздрава Нуршай Азимбаева отметила, что к настоящему времени среди подлежащих ревакцинации категорий населения Казахстана (6,3 миллиона человек) уже ревакцинировалось 52 процента, или 3,3 миллиона человек.



Специалист Минздрава рекомендует пройти ревакцинацию. Даже людям, которые не входят в категории, - после шести месяцев с момента получения вакцины, чтобы быть уверенным в надежном иммунном ответе при встрече с инфекцией. По данным исследования, иммунная защита после получения вакцины снижается через 6-7 месяцев. В некоторых случаях антитела могут сохраняться и до 9 месяцев, а в других, наоборот, сохраняются меньше трех месяцев. В любом случае через год после вакцинации ответ иммунитета на вирус становится значительно слабее, даже если не учитывать новые штаммы.



"Третья доза вакцины существенно снижает риск заболевания при изменении штаммов. Даже если первоначальные вакцины стали к ним менее эффективными, в последующем к нам поставлялись вакцины с адаптированными штаммовыми составами. Это делается так же, как при гриппе, когда ежегодно в вакцинах обновляются штаммы. Когда в странах выявляют новые штаммы, производители вакцин производят корректировку. То же самое сделали с нашей отечественной вакциной QazVac. Сейчас все вакцины, доступные у нас, поставляются с обновленными штаммами", - добавила Азимбаева.



По словам специалиста, при повторном курсе вакцинации даже спустя год не требуется получать две дозы вакцины, достаточно одной. В мировой практике полный курс при ревакцинации также не проводят.



Руководитель управления по контролю за инфекциями добавила, что, несмотря на низкую заболеваемость в стране, не стоит полностью расслабляться и отказываться от всех мер предосторожности и вакцинации.



"Я, например, до сих пор соблюдаю масочный режим в общественном транспорте и особо людных местах. Люди сейчас не только коронавирус могут переносить, но и другие вирусные инфекции. Каждый человек должен решить для себя, как оградить от опасности себя и свою семью. После посещения массовых мест стоит пользоваться антисептиками. Хотя снятие ограничительных мер было полностью оправданным, стоит помнить, что инфекция полностью не исчезла и нужно научиться с ней жить. Люди могут переносить заболевание в легкой форме, даже не осознавая этого. Сейчас есть информация из Китая и европейских стран, где идет новая волна вируса", - добавила Нуршай Азимбаева.



Представитель Минздрава отмечает, что, хотя сейчас все выглядит благополучно, нельзя исключать, что инфекция может вернуться и начнется новая волна заболеваемости. Когда это случится, предсказать нельзя, и специалист советует своевременно ревакцинироваться, чтобы избежать риска.



Нуршай Азимбаева также рассказала, что у всех, кто получал вакцину прошлой весной, паспорт вакцинации должен вскоре истечь. При получении третьей дозы вакцины казахстанцам не будут выдавать новый паспорт, он просто будет продлен, и в документ добавят данные о новой прививке.



"Когда осенью прошлого года начали проводить ревакцинацию, в паспорте вакцинации появилась специальная строчка для этого. Таким образом паспорт продляется. Однако, если граждане нуждаются в повторном полном курсе вакцинации, при определенных обстоятельствах, например при необходимости выезжать за рубеж, и для этого получить вакцину, одобренную в этой стране, в информационной системе в паспорте вакцинации будет отображаться только последний, новый курс вакцины", - рассказала Нуршай Азимбаева.