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Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане

Просмотров:153 Опубликовано: Сегодня, 10:24
Как санкции против Альфа-Банка и Сбера скажутся на клиентах в Казахстане
Фото из открытых источников
Как санкции против Альфа-Банка и Сбербанка скажутся на клиентах в Казахстане, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает Tengrinews.kz.

"​6 апреля 2022 года США расширили санкции в отношении двух российских банков - ПАО "Сбербанк" и АО "Альфа-Банк". Решением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерние организации, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате чего вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются и о них необходимо сообщать OFAC", - говорится в сообщении.

Кроме того, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено осуществлять операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) установило срок завершения сделок с Альфа-Банком до 6 мая 2022 года, со Сбербанком - до 13 апреля 2022 года.

Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений.

"​В частности, в отношении Альфа-Банка введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах и евро для физических и юридических лиц. Кроме того, приостановлена работа карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц. Альфа-Банк временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме Альфа-Банка", - уточняется в сообщении.

​При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки - участники СМП (системы мгновенных платежей) и по реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходит в штатном режиме в рамках суточного лимита.

"В целом дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.
Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков", - добавили в агентстве.

Как сообщает ведомство, банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 триллионов тенге, или 42,3 процента от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на
148 миллиардов тенге, или на 0,4 процента, до показателя 37,8 триллиона тенге. Собственный капитал вырос на 96 миллиардов тенге, или 2,1 процента, и составил 4,6 триллиона тенге.

"Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное оказание услуг населению и корпоративным клиентам.

Со своей стороны Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка", - заключили в АРРФР.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:59
"...будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах."
Сами же заставляют людей отказаться от доллара? Эх, прав был Задорнов!)))
 
 

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