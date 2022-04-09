Российский и казахстанские вагоны сошли с рельсов в ВКО

Вагоны сошли с рельсов в Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".



Сообщается, что 8 апреля в 10.35 на железнодорожном участке Алтай - Кумистау Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов пяти вагонов в составе грузового поезда. Вагоны перевозили цемент.



"Один сошедший вагон - собственность ООО "КузбассТрансЦемент" (Российская Федерация), остальные - собственность ТОО "Каспий Цемент" (Республика Казахстан). Состав двигался на небольшой скорости - 28 километров в час.



В происшествии никто не пострадал. Задержек пассажирских и грузовых поездов не имеется. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Причины схода вагонов выясняются", - заключили в ведомстве.