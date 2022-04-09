Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Участников акции памяти жертв резни в украинской Буче задержали у консульства России в Алматы, передает корреспондент агентства.



На многочисленных кадрах, распространяемых в субботу в социальных сетях, видно, как полицейские хватают участников акции – представителей движения Oyan, Qazaqstan и помещают в автозаки. Сообщается о задержании журналиста Асем Жапишевой и известного активиста Дархана Шарипа.



Активисты с флагами Украины за несколько минут до задержаний легли с завязанными за спинами руками у здания посольства, тем самым делая отсылку к трагическим событиям в украинской Буче, где после отхода из города российских войск были найдены жестоко убитыми тела более 400 местных жителей.



По версии как официального Киева, так и почти всего мирового сообщества, к инциденту, получившему название «Резня в Буче», могут быть причастны российские военные.