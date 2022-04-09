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Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы

Просмотров:657 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы
фото: masa.media
Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Участников акции памяти жертв резни в украинской Буче задержали у консульства России в Алматы, передает корреспондент агентства.

На многочисленных кадрах, распространяемых в субботу в социальных сетях, видно, как полицейские хватают участников акции – представителей движения Oyan, Qazaqstan и помещают в автозаки. Сообщается о задержании журналиста Асем Жапишевой и известного активиста Дархана Шарипа.

Активисты с флагами Украины за несколько минут до задержаний легли с завязанными за спинами руками у здания посольства, тем самым делая отсылку к трагическим событиям в украинской Буче, где после отхода из города российских войск были найдены жестоко убитыми тела более 400 местных жителей.

По версии как официального Киева, так и почти всего мирового сообщества, к инциденту, получившему название «Резня в Буче», могут быть причастны российские военные.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:42
Мировой капитал стравил два братских народа и потирает свои кровавые руки.
Чем слабее станут и Украина и Россия тем, для них, лучше.
Опять же рынок сбыта оружия.
Обидно, что многие из нас этого не понимают.
Украина, благодаря "заботам" пиндосов и их приспешников, набрала долгов на десятилетия.
Когда люди прозреют не понятно и обидно.
А местные барыги на этом горе богатеют, а потом благополучно смоются "за бугор".
 
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:26
По версии как официального Киева, так и почти всего мирового сообщества, к инциденту, получившему название «Резня в Буче», могут быть причастны российские военные.

точнее по версии Киева и его западных кураторов. Которые объявили Россию виноватой, даже не собираясь проводить расследование. Особенно показательна реакция Великобритании, председательствующей в ООН.
А люди, которые рассматривают этот конфликт с двух сторон вполне легко могут найти видео Украинских же военных сразу после входа в Бучу, на котором нет убитых; и мэра Бучи, который говорит, что все в порядке.
А еще можно обратить внимание, что белыми повязками (как на телах в кадре) отмечаются российские военные и те, кто их поддерживает. А сразу после отвода войск из Бучи украинские военные сообщали, что "начали зачистку района от пособников русской армии".

Вопросов много, а НЕ искать на них ответы и оголтело обвинять во всем Россию сразу после публикации видео из Бучи без расследования будут либо те, кто не хочет думать, либо те, кто хочет во всём обвинять Россию.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 14:10
Мы, жители Украины, в молчаливом большинстве не обсуждали проблему Донбасса. Даже на кухне, даже со «своими». Можно придумать и оправдать себя множеством причин, но я выделю две - страх за себя и полное понимание того, что здесь и сейчас мы переломить ситуацию не можем. Ведь, что свиное рыло потрошенко, что игрун на рояле пришли в свои кресла именно на волне «я остановлю войну».

За два дня, за месяц, за год - но обязательно. И украинцы своими голосами давали полное согласие на МИРНОЕ решение, на остановку кровопролития. Это был (возможно) единственный инструмент, доступный именно народу.

Уже есть документы о плановой военной операции против жителей Донбасса со стороны ВСУ. Было подготовлено все - живая сила, военная техника, ГСМ, разведка, авиация. И что, пацифисты фиговы, что бы вы начали горланить, если бы условного 25 февраля вся эта неистовая военная машина обрушилась на головы не только жителей Донбасса, но и приграничных российских городов?? А, как показывают эти дни, та же Точка-У вполне способна долететь до Белгорода.

Да вы бы смешивали с удобрениями всю вертикаль власти с лозунгами «Где разведка??? Почему не пресекли??? Путин-шойгу-свой-вариант на вилы!!!» Просто потому, что вы живете животом - у вас же жизни нет. Яблофон в руке, пиццу заказать, в мак заехать, лайки в инсте поставить, в ютуб позалипать, джинсики купить да в кино сходить - все, вся жизнь. А, ну и в Турцию/Египет/Таиланд - ибо как фсе.

А ровно в это же время те же бойцы выполняли бы свою работу, те же волонтеры собирали бы гуманитарку и помогали людям, вся вертикаль власти принимала бы те же сложнейшие решения. И ВСЕ ТЕ ЖЕ САНКЦИИ были бы введены против России. Только война уже пришла бы на территорию России, в дома России, в умы России.

Гражданам России - не поддавайтесь на провокации, у вас сейчас у руля один из величайших руководителей в мире.

Гражданам Украины - берегите свою жизнь и жизнь своих близких.

Каждому русскому воину - простите, что эту чуму пришлось искоренять вам.
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 14:02
После расстрелов на Майдане и сожжения людей в Одессе в 2014, недавнего ракетного обстрела своего же Краматорска мировому сообществу нужно задуматься кому это нужно

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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