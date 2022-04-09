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Рост цен на продукты сводит на нет повышение зарплат и пенсий - премьер Казахстана

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Рост цен на продукты сводит на нет повышение зарплат и пенсий - премьер Казахстана
Фото из открытых источников
АЛМАТЫ, 9 апр — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, а также повышению эффективности работы свободных экономических зон.

Глава казахстанского правительства Алихан Смаилов заслушал доклады представителей профильных министерств и ведомств, сообщает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.

Так, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально-значимые продовольственные товары составил 0,9%. При этом он подчеркнул, что работа по увеличению финансирования "оборотной схемы" в регионах идет на низком уровне: выделено всего 58,3 млрд из запланированных 100 млрд тенге.

Также с докладом выступил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

"Запасы социально-значимых продуктов в стране составляют порядка 643,5 тыс. тонн. Сформированы запасы сахара – около 30 тыс. тонн без учета продукции сахарных заводов. При этом обеспечено бесперебойное производство внутри страны и заключен контракт на поставку дополнительного объема сахара из Индии", - сообщил он.

Помимо этого, на совещании были озвучены данные областных акиматов по запасам овощей. Премьер-министру доложено, что на сегодняшний день запас картофеля по республике составляет 199 тыс. тонн, капусты – 17,2 тыс. тонн, моркови – 43,1 тыс. тонн, лука – 23,1 тыс. тонн.

Заслушав отчеты выступающих, Алихан Смаилов обратился к акимам регионов, где за неделю зафиксировано наибольшее удорожание продуктов.

"В Мангистауской области допущен рост цен на лук – на 39,2%, а также на говядину – 5,5%. В прошлом году мы неоднократно говорили о необходимости своевременного контрактования с фермерами Жамбылской области по поставке лука в регион. Данная работа не проделана, поэтому такой рост. На "оборотную схему" выделено 1,1 млрд тенге при плане 3,6 млрд тенге. При этом из выделенных средств предпринимателям направлено только 177 млн тенге", — сказал Смаилов.

Он также отметил, что за последние два года в Северо-Казахстанской области выделены значительные средства на строительство молочно-товарных ферм. При этом в регионе отмечается рост на молочные продукты, кефир, творог и масло сливочное, на 14,3%, 9,5% и 5,3% соответственно.

"Вопросы по сдерживанию цен имеют первоочередное значение. Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования "оборотной схемы". Однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. Поручаю до конца текущего месяца увеличить финансирование до 100 млрд тенге. В преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. Если сейчас будет упущен момент, в период межсезонья мы опять столкнемся с повышением цен", — уверен Смаилов.

Он считает, что рост цен на продукты питания сводит на нет всю ту большую работу по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат, и в целом по увеличению доходов граждан, которая проводится правительством по поручению главы государства.

"Это вызывает справедливую критику со стороны населения. Акимам и министрам нужно уделять этому вопросу особое внимание", - сказал премьер-министр.

Смаилов также потребовал от министерства сельского хозяйства, совместно с акимами регионов, на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, в оперативном порядке осуществлять поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности. Также необходимо принять меры по диверсификации засеваемых культур с учетом дефицита и потребности в овощной продукции. Особое внимание следует уделять контролю за торговой надбавкой.

Вторым вопросом совещания стало принятие мер по повышению эффективности деятельности специальных экономических зон.

В ходе своего выступления глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что в некоторых регионах планируется расширить территорию СЭЗ, провести оптимизацию, завершить строительство начатой инфраструктуры, сократить непрофильные виды деятельности.

"Поручаю министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с заинтересованными государственными органами в срок до 25 апреля текущего года внести в правительство актуализированную Дорожную карту по развитию СЭЗ", — заключил Алихан Смаилов.


Источник: sputniknews.kz
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