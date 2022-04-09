«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 09 Апреля
+10...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.89 KZT
  • €1 = 485.68 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Власти Казахстана готовятся утвердить соглашение об открытии филиалов российских вузов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Власти Казахстана готовятся утвердить соглашение об открытии филиалов российских вузов
Фото из открытых источников
Астана. 9 апреля. КазТАГ – Власти Казахстана готовятся утвердить соглашение об открытии филиалов российских вузов, передает корреспондент агентства.

«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан, совершенное в Нур-Султане 24 февраля 2022 года», - говорится в проекте постановления правительства Казахстана.

Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, заявил, что считает необходимым к 2025 году открыть в Казахстане не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. По его словам, в скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Глава государства вновь затронул эту тему и в ходе своего визита в Москву, в частности, на встрече с президентом Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак».


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика