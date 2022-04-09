Астана. 9 апреля. КазТАГ – Власти Казахстана готовятся утвердить соглашение об открытии филиалов российских вузов, передает корреспондент агентства.



«Утвердить прилагаемое соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о создании и функционировании филиалов организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан в Российской Федерации и филиалов образовательных организаций высшего образования Российской Федерации в Республике Казахстан, совершенное в Нур-Султане 24 февраля 2022 года», - говорится в проекте постановления правительства Казахстана.



Напомним, 11 января президент Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, заявил, что считает необходимым к 2025 году открыть в Казахстане не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. По его словам, в скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Глава государства вновь затронул эту тему и в ходе своего визита в Москву, в частности, на встрече с президентом Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе «Болашак».