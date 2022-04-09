Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула

Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) нокаутировал Риоту Мурату (16-2, 13 КО) и выиграл поединок за три титула, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанец стал не только обладателем пояса WBA Super в среднем весе, но и защитил свои титулы по версиям IBF и IBO, передает Tengrinews.kz.Поединок в Сайтаме и завершился в девятом раунде после того, как казахстанец провел несколько мощных ударов.Бой прошел 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону стояли пояса по версиям IBF, IBO, принадлежавшие Головкину и WBA Super - Мураты.Таким образом Геннадий Головкин провел 44 боя в профессиональной карьере.Из них была одна ничья в бое против Сауля Альвареса в сентябре 2017 года, и одно поражение Канело в сентябре 2018.Напомним, GGG и Канело подписали контракт на третий бой. Трилогия запланирована на 17 сентября. Сам поединок пройдет в лимите второго среднего веса (168 фунтов). Ранее сообщалось, что на кону будут стоять четыре титула Альвареса.