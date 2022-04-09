Замглавы горздрава Алматы отстранили от работы после видео с "вымогательствами"

Заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Лауру Мырзагали отстранили от работы после видео с "вымогательствами", передает корреспондент Tengrinews.kz.



В социальных сетях появилось видео, на котором замглавы Управздрава Алматы спорит с сотрудницей по поводу премий.



"Я тоже человек, понимаешь? Год работала, премию не получу, потому что строгий выговор из-за этого дурацкого больничного. У Ануара Канатовича строгий выговор из-за того, что наши ребята правильно документы не закрывали. Поэтому нам дадут по две-три премии, и все. Вы шесть возьмете, мы две возьмем. На это собираем. Вам сейчас упали, еще после обеда упадут, два раза упадут. Мы на вас записали по семь окладов", - заявила на видео женщина, похожая на Мырзагали.



На это ее собеседница попыталась возразить.



"Слушай! Мы не забираем их обратно, так как нам по закону сейчас, ни мне, ни Ануару, не могут выдать, так как через три месяца должны снять. У меня тоже есть дети. Я год работала. Лишних денег не брала", - заявила предположительно замглавы УОЗ.



"Карлыгаш" вновь попыталась что-то возразить. "Ты, короче, не дашь? Или не понимаешь?" - спросила женщина. "У меня есть выбор?" - задала встречный вопрос собеседница. "У тебя нет выбора!" - заявила предполагаемая замглавы горздрава.



В пресс-службе акима Алматы подтвердили личность Лауры Мырзагали на видео и проинформировали, что будет проведена проверка.



"В настоящее время начата служебная проверка. Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения Лаура Мырзагали временно отстранена от работы до полного выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.