Сайт для регистрации на получение 10 соток в Казахстане обвалился из-за наплыва желающих, воспользоваться услугой многие не могут – сайт egov.kz выдает ошибку, передает Toppress со ссылкой на пресс-службу МЦИРАП.



Согласно информации, сайт egov не выдержал огромного количества желающих встать в очередь на получение 10 соток земли. Сайт временно перестал принимать запросы на постановку в очередь.



Напомним, что с 8 апреля казахстанцам предоставили возможность встать онлайн в очередь на получение 10 соток бесплатной земли под ИЖС.



Сообщается, что в некоторых регионах прием заявок приостановили.



«На прошлой неделе в тестовом режиме мы вывели услугу постановки на очередь на получение земельного участка под ИЖС (10 соток). 8 апреля услуга запущена официально. С тех пор услугой в онлайн-формате воспользовались более 100 тысяч раз. Вместе с тем мы оцифровали 1,3 млн очередников, которые подали заявку до запуска услуги. Со стороны портала eGov ограничений нет, все работает в штатном режиме. Услуга может быть недоступна в тех регионах, где акиматы попросили временно приостановить постановку на очередь, так как они актуализируют списки очередников», – прокомментировали в пресс-службе Минцифры.



Как только технические неполадки будут исправлены, казахстанцы могут пройти регистрацию и встать в очередь.



Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо зайти на сайт электронного правительства eGov.kz и в разделе «недвижимость» – «земельные отношения», выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)». После этого нужно будет выбрать тип заявления. Сейчас их три: постановка в очередь; актуализация данных; снятие с очереди.



«Обязательно при регистрации необходимо будет выбрать регион, в котором вы желаете получить 10 соток. Отметим, что вы не сможете встать в очередь второй раз. Для проверки, есть ли вы в очереди, можно воспользоваться пунктом «актуализация данных», – говорится в сообщении.



Также сообщается, что в случае отклонения или отказа приема заявления в постановке на очередь можно обратиться в выбранный местный исполнительный орган для разъяснений причин с помощью Е-Өтініш.



Раньше, чтобы получить бесплатную землю от государства под строительство дома, казахстанцам нужно было подать заявление в акимат в бумажной форме. Это становилось причиной некорректного формирования очереди, а сам процесс постановки занимал 12 дней.