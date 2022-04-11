«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Апреля
+15...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.89 KZT
  • €1 = 485.68 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы смогут взять в кредит авто на 7 лет под 4% годовых

Просмотров:696 Опубликовано: Сегодня, 13:41
Казахстанцы смогут взять в кредит авто на 7 лет под 4% годовых
Иллюстративное фото
Деньги за утилизационный сбор направят на льготное кредитование и обновление автопарка. Казахстанцы смогут взять в кредит авто на 7 лет под 4% годовых, передает Toppress.

Из средств АО «Жасыл Даму», в которое как раз поступают платежи за утилизационный сбор, Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует выдавать казахстанцам льготные кредиты на легковой транспорт, а также обновить парк автобусов в регионах. Озвучили и планируемые условия программы: нулевой первоначальный взнос, срок – до 7 лет.

В МИИР сообщили, что можно будет купить любой автомобиль, произведённый в Казахстане, под 4% годовых. На льготное кредитование автотранспорта планируют потратить 100 млрд тенге.

«Касательно категории граждан ограничений нет. Любой гражданин страны может приобрести автомобиль в кредит через программу. Изменений в условиях финансирования не планируется (Первоначальный взнос 0%, срок кредита до 7 лет, максимальная сумма займа не более 10 млн тенге – прим. ред.). Программа рассчитана для населения Казахстана на возвратно — револьверной основе (Револьверная кредитная линия – это схема кредитования, позволяющая заемщику получать средства периодически по мере необходимости в рамках установленного заранее лимита, гасить всю сумму задолженности или только ее часть, производить повторное заимствование в течение срока действия кредитной линии — прим. ред.). Сумма займа позволяет приобрести доступный автомобиль отечественного производства. При этом заявитель может купить транспорт, превышающий установленный порог, за счёт внесения собственных средств»,- рассказали в МИИР РК.

В регионах Казахстана смогут улучшить автопарк общественного транспорта из средств за утилизационный сбор. На закупку автобусов планируют потратить 30 млрд тенге. Однако в МИИР ещё не разработали условия для этой программы.

«На сегодняшний день рассматриваются выгодные условия финансирования для поддержки и развития производства отечественных автобусов, а также обновление критически изношенного автобусного парка. В новой программе могут участвовать все регионы страны в зависимости от потребности. Количество автобусов будет определено от потребности региона и в зависимости от технической спецификации автобусов», – добавили в ведомстве.

В конце января 2022 года вице-министр индустрии и инновационного развития Марат Карабаев сообщил, что деньги со счетов «Оператора РОП» могут направить на автокредитование населения под 4% годовых без первоначального взноса.

До этого в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что «Жасыл даму», которому передали функции администрирования утилизационного сбора, полностью принадлежит государству и не аффилирован с Алиёй Назарбаевой.


Источник: toppress.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aкжол (Посетители) Сегодня, 15:42
То, что предлагается брать в кредит с этими условиями - по сути одноразовые вёдра, в красивом фантике.

Автомобиль конца девяностых годов и до середины двухтысячных приведённый в достойное состояние будет стоить вдвое дешевле и прослужит вдвое дольше вот этого вот всего.

Возможно как то выделяется шкода из этого всего (тоже у нас собирается), но ценник почти в 20 млн.... Тоже такое себе. Остальное...да простят меня владельцы этих "авто", но я не приложу ума как можно купить рено дастер и думать что это куда то поедет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
hapiness (Посетители) Сегодня, 15:34
Цитата: kaireke
А то как-то несправедливо за счет них создавать льготные условия. Льготы должны идти из государственного бюджета

Не говори брат. Хотя бы в счет погашение вернули бы или переоформили под более разумные проценты наши кредиты.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:16
Цитата: kaireke
как-то несправедливо за счет них создавать льготные условия. Льготы должны идти из государственного бюджета.

А государственный бюджет пополняется как раз таки из пошлин, налогов, штрафов, и т.д.
 
-1
  • Aкжол
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 kaireke (Посетители) Сегодня, 15:10
Может стоит вернуть деньги хозяевам ввезенных авто, раз никакой утилизации по сути не было. А то как-то несправедливо за счет них создавать льготные условия. Льготы должны идти из государственного бюджета.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:05
+ еще допки накинут еще на 2-5 лямов ))))
 
-1
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:28
«Касательно категории граждан ограничений нет.


ура!

но сейчас цены конечно взлетят и опять дважды два

а куда обращаться?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика