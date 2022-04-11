Деньги за утилизационный сбор направят на льготное кредитование и обновление автопарка. Казахстанцы смогут взять в кредит авто на 7 лет под 4% годовых, передает Toppress.
Из средств АО «Жасыл Даму», в которое как раз поступают платежи за утилизационный сбор, Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует выдавать казахстанцам льготные кредиты на легковой транспорт, а также обновить парк автобусов в регионах. Озвучили и планируемые условия программы: нулевой первоначальный взнос, срок – до 7 лет.
В МИИР сообщили, что можно будет купить любой автомобиль, произведённый в Казахстане, под 4% годовых. На льготное кредитование автотранспорта планируют потратить 100 млрд тенге.
«Касательно категории граждан ограничений нет. Любой гражданин страны может приобрести автомобиль в кредит через программу. Изменений в условиях финансирования не планируется (Первоначальный взнос 0%, срок кредита до 7 лет, максимальная сумма займа не более 10 млн тенге – прим. ред.). Программа рассчитана для населения Казахстана на возвратно — револьверной основе (Револьверная кредитная линия – это схема кредитования, позволяющая заемщику получать средства периодически по мере необходимости в рамках установленного заранее лимита, гасить всю сумму задолженности или только ее часть, производить повторное заимствование в течение срока действия кредитной линии — прим. ред.). Сумма займа позволяет приобрести доступный автомобиль отечественного производства. При этом заявитель может купить транспорт, превышающий установленный порог, за счёт внесения собственных средств»,- рассказали в МИИР РК.
В регионах Казахстана смогут улучшить автопарк общественного транспорта из средств за утилизационный сбор. На закупку автобусов планируют потратить 30 млрд тенге. Однако в МИИР ещё не разработали условия для этой программы.
«На сегодняшний день рассматриваются выгодные условия финансирования для поддержки и развития производства отечественных автобусов, а также обновление критически изношенного автобусного парка. В новой программе могут участвовать все регионы страны в зависимости от потребности. Количество автобусов будет определено от потребности региона и в зависимости от технической спецификации автобусов», – добавили в ведомстве.
В конце января 2022 года вице-министр индустрии и инновационного развития Марат Карабаев сообщил, что деньги со счетов «Оператора РОП» могут направить на автокредитование населения под 4% годовых без первоначального взноса.
До этого в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что «Жасыл даму», которому передали функции администрирования утилизационного сбора, полностью принадлежит государству и не аффилирован с Алиёй Назарбаевой.
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