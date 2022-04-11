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Причины задержаний полицейских начальников назвали в Генпрокуратуре

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 14:19
Причины задержаний полицейских начальников назвали в Генпрокуратуре
Фото ©REUTERS
Руководители департаментов КНБ и полиции в нескольких регионах признаны подозреваемыми по делам о январских беспорядках. Об этом сообщил заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Продолжаем работать по фактам оставления зданий департаментов КНБ и полиции Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областей, аэропорта Алматы. Руководители этих органов признаны подозреваемыми.

Задержан экс-заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области. Он отвечал за хранение служебного оружия и допустил расхищение части арсенала. В результате на руках у преступников оказалось 610 единиц оружия, в том числе автоматы, пистолеты и гранатометы", - рассказал Килымжанов.

По его словам, в настоящее время найдено лишь 206 единиц оружия, оставшаяся часть находится у преступников.

"Также задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват. В результате был нанесен существенный вред, повреждена инфраструктура аэропорта, похищено имущество предпринимателей, создана реальная угроза жизни и здоровью пассажиров", - уточнил Килымжанов.

При этом, по его словам, в аэропорту находилось 165 силовиков, в том числе 40 полицейских, 65 пограничников, 60 сотрудников Службы авиационной безопасности. Все они были вооружены достаточным количеством огнестрельного оружия для отражения нападения.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали о задержании экс-заместителя начальника Департамента полиции Жамбылской области и начальника линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Daulet201999
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:43
Разбор последствий это конечно хорошо, может стоит найти причину январских событий.
 
 

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