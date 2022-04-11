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Активы Нацфонда сокращаются. В Нацбанке не ждут инвестдохода от фонда в этом году

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Активы Нацфонда сокращаются. В Нацбанке не ждут инвестдохода от фонда в этом году
Иллюстративное фото
В марте валютные активы Нацфонда снизились на 1,2 млрд долларов, инвестиционный доход сложился отрицательным.

За март валютные активы Национального фонда снизились на 1,2 млрд долларов и составляют 52,7 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Чтобы обеспечить гарантированный и целевой трансферты из фонда на 470 млрд тенге, в марте на валютном рынке продали активы фонда на 891 млн долларов (448 млрд тенге). Оставшуюся сумму трансфертов составили остаток на тенговом счёте и поступления в фонд в национальной валюте.

В иностранной валюте в фонд поступило 207 млн долларов. Инвестиционный доход сложился отрицательным и составил минус 521 млн долларов. При этом в Нацбанке отметили, что стратегия управления фондом долгосрочная, и за три года инвестдоход составил 10,75 млрд долларов.

"На фоне ухудшения геополитической ситуации в мире, ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и других центральных банков развитых стран, а также укрепления доллара США по отношению к большинству свободно конвертируемых валют вероятность получения положительного инвестиционного дохода от управления фондом по итогам 2022 года оценивается как незначительная", – рассказали в Нацбанке.

Среднегодовая доходность Нацфонда составляет 3,45%.


Источник: informburo.kz
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