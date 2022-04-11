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Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия трёх новых областей Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Республиканская ономастическая комиссия одобрила названия трёх новых областей Казахстана
Иллюстративное фото
Республиканская ономастическая комиссия при правительстве одобрила предложения акиматов Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Алматинской областей о присвоении названий трём новым областям: Абайской, Улытауской и Жетысуской, сообщается на сайте Министерства культуры и спорта.

"Как вы знаете, в Послании народу Казахстана глава государства озвучил ряд административно-территориальных изменений. Все они имеют глубокие экономические обоснования, несут колоссальный мультипликативный эффект. Но самое главное – учитывают общественное мнение. Теперь в Казахстане появятся новые области со своими областными центрами. В частности, город Семей станет центром новой Абайской области, Жезказган станет областным центром вновь образованной Улытауской области, аналогичные изменения коснутся и Алматинской области", – сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Также комиссия рассмотрела вопросы переименования отдельных объектов, находящихся в государственной собственности, а также улиц в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Караганды, Кызылорда, Костанай, Павлодар.

По итогам заседания члены комиссии одобрили предложение акиматов. В ближайшее время подготовят заключение, которое направят в акиматы областей для дальнейшей работы в соответствии с законодательством.

Ранее Республиканская ономастическая комиссия дала положительное заключение о переименовании города Капшагай в Кунаев.

Переименование любого города, населённого пункта или улицы проводится в соответствии с требованием законодательства, регулирующего сферу ономастики. Комиссия рассматривает поступившие предложения и даёт заключение. При положительном заключении решение о переименовании утверждается указом президента РК.


Источник: informburo.kz
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