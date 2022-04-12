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Женщинам в Туркменистане грозит штраф за нарощенные ресницы и накладные ногти

Просмотров:944 Опубликовано: Сегодня, 14:03
Женщинам в Туркменистане грозит штраф за нарощенные ресницы и накладные ногти
Фото из открытых источников
В Туркменистане женщинам грозит штраф за нарощенные ресницы, накладные ногти и увеличение губ. Любительниц косметических процедур и владельцев салонов предупреждают о крупных штрафах и аресте на 15 суток в случае нарушения запрета, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции в городе Байрамали Марыйского велаята, как отмечает издание «Радио Азатлык», ходят по местным салонам красоты и сообщают о запрете на оказание некоторых услуг.

Они предупреждают, что введен запрет на оказание таких услуг, как введение ботокса, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей, - рассказал работник одного из салонов красоты.

Кроме того, по словам мастера, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.

Полицейские предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать. Это касается и владельцев салонов.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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  • Дизель
 Жанар (Посетители) Сегодня, 19:10
Цитата: strana.kz
капец как они это всё терпят.

НИ!, КАК!, они эшелонами переезжают на Магышлак, а здесь ещё нет запрета, и ходят в чёрных мешках...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
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AnnaK. (Посетители) Сегодня, 18:56
Не знаю даже, что сказать.. За искусственные зубы ещё не ввели штрафы? Тоже ведь неестественно и против природы.
 
-2
  • Дизель
  • Жанар
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  • Argallo
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:34
А вот и Шариат наступил! вот и конец светскому строю
 
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  • Adai11
  • nazarbayevskii
  • kolu411
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:49
Недавние выборы в соседней республике показали какой правильный выбор сделали люди.
 
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  • Дизель
  • Жанар
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:26
капец как они это всё терпят.
 
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Aкжол (Посетители) Сегодня, 14:06
Губища и длиннючие когти это конечно ужасно (чаще смешно), но вот запреты - это ужасно уже по настоящему.
 
 

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