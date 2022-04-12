Женщинам в Туркменистане грозит штраф за нарощенные ресницы и накладные ногти

В Туркменистане женщинам грозит штраф за нарощенные ресницы, накладные ногти и увеличение губ. Любительниц косметических процедур и владельцев салонов предупреждают о крупных штрафах и аресте на 15 суток в случае нарушения запрета, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники полиции в городе Байрамали Марыйского велаята, как отмечает издание «Радио Азатлык», ходят по местным салонам красоты и сообщают о запрете на оказание некоторых услуг.
Они предупреждают, что введен запрет на оказание таких услуг, как введение ботокса, наращивание ресниц, увеличение губ и использование накладных ногтей, - рассказал работник одного из салонов красоты.
Кроме того, по словам мастера, каких-либо документов, подтверждающих введение запрета, сотрудники правоохранительных органов не предъявляют и его причин не объясняют.
Полицейские предупреждают, что женщин, нарушивших запрет и воспользовавшихся вышеперечисленными услугами, могут задержать и оштрафовать. Это касается и владельцев салонов.
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