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Утверждены правила въезда и выезда из Кыргызстана в Казахстан

Просмотров:252 Опубликовано: Вчера, 19:47
Утверждены правила въезда и выезда из Кыргызстана в Казахстан
Фото: gov.kz
Правила были утверждены штабом по COVID-19 в КР в связи с открытием наземной границы с РК, передает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg, в документе указано, что при пересечении госграницы международными авиарейсами и автотранспортом через автомобильные пункты пропуска граждане Кыргызстана, иностранцы и лица без гражданства должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (активный последние 72 часа) или сертификат о полном курсе вакцинации.

Отмечается, что граждане государств — членов ЕАЭС могут использовать мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» для цифрового варианта документов.

На борту самолета обязательны ношение маски и использование антисептиков, допускаются на него только пассажиры без клинических проявлений COVID-19. В случае истечения срока действия ПЦР-теста (72 часа) по объективным причинам пассажиры обязаны пройти экспресс-тестирование.

Детям до 12 лет не требуется наличие отрицательного ПЦР-теста или сертификата о полном курсе вакцинации.

Перед вылетом в зарубежные страны граждан призывают обязательно узнать о действующих правилах в иностранном государстве.


Источник: zakon.kz
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