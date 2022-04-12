С российским спортсменом расторгли контракт после демонстрации нацистского жеста

Картинговая команда Ward Racing сообщила о расторжении контракта с 15-летним российским гонщиком Артемом Северюхиным, осудив его действия на церемонии награждения, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Чемпионат".После победы на португальском этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин, выступающий под итальянским флагом из-за санкций, продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие "римский салют", и начал смеяться.Пресс-служба команды отметила, что жест, который совершил россиянин, не отражает взгляды организации."Это заявление сделано в ответ на персональные действия пилота Ward Racing Артема Северюхина во время церемонии награждения в Портимау 10 апреля. Ward Racing испытывает глубокий стыд за поведение гонщика и в полной мере осуждает его. По этой ситуации будут приняты соответствующие действия", - говорится в заявлении.В команде отметили, что действия Северюхина во время церемонии были исключительно индивидуальными и абсолютно не отражают взглядов и ценностей Ward Racing. Напротив, команда выступает за международное единство."Действия Северюхина мы считаем выражением неспортивного поведения, неприемлемым нарушением этических и моральных спортивных норм. Этим заявлением мы выражаем как позицию Ward Racing, так и всех ее спортсменов и работников. Учитывая сказанное, Ward Racing не видит возможным продолжение сотрудничества с Северюхиным и начинает процедуру расторжения контракта с ним", - отметили в пресс-службе команды.В свою очередь спортивный совет Автомобильного клуба Италии принял решение о немедленном отзыве спортивной лицензии российского гонщика.Расследование инцидента инициировала также Международная автомобильная федерация (FIA). Россиянину может грозить пожизненная дисквалификация.Сам Северюхин после разгоревшегося скандала записал видеообращение, в котором принес извинения."Я хотел бы извиниться за произошедшее на чемпионате Европы по картингу. Стоя на подиуме, я изобразил жест, который многие восприняли как нацистское приветствие. Но это не так. Я никогда не поддерживал нацизм и считаю его одним из самых страшных преступлений против человечества. Я выступал под итальянской лицензией и выиграл гонку под итальянским флагом. И ребята перед подиумом показывали мне, что в Италии в таких случаях принято ударять себя по груди в районе сердца, высказывая благодарность. Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, я объяснить не могу", - сказал спортсмен.Изначально римский салют использовали императоры и военачальники Древнего Рима. Затем в XX веке позабытый жест вновь вспомнили в Италии, и он стал особенно распространен после прихода к власти Бенито Муссолини. Схожее приветствие начали применять и в Третьем рейхе.