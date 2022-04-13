У телеканала "Хабар" нашли финансовые нарушения на 439 млн тенге

Счетный комитет обнаружил финансовые нарушения при съёмках нескольких фильмов про Нурсултана Назарбаева и многомиллионные необоснованные траты у АО "Агенство Хабар", передаёт telegram-канал "БЕСсимптомно".
Госаудиторы отметили, что у "Хабар" не было единых требований к отбору продюсерских центров для съёмки передач и фильмов по госинформзаказу, в том числе про Нурсултана Назарбаева. Поставщиков, как сообщается, выбирали без конкурса и требований к опыту работы.
Авторы публикации добавили, что ряд последних фильмов про экс-президента Казахстана для телеканала снимали два "безымянных" ИП, чьи владельцы носили одинаковые фамилии: "Алтын-Бек" Канатбека Алтынбекулы и "Алтын студия" Искендира Алтынбекулы.
Комитет выявил у телеканала "Хабар" неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства на сумму почти в 1,5 млрд тенге, а также финансовые нарушения на 439 млн тенге, нарушения процедурного характера и системные недостатки.
В ведомстве также заключили, что при предоставлении расчетов бюджета по госинформзаказу в министерство информации в 2019-2021 годах, телеканалом необоснованно были включены расходы на оплату труда сотрудников отдела продажи рекламы на 48,9 млн тенге.
Напомним, 29 марта председателем правления АО «Хабар» стал бывший пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
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