У телеканала "Хабар" нашли финансовые нарушения на 439 млн тенге

Счетный комитет обнаружил финансовые нарушения при съёмках нескольких фильмов про Нурсултана Назарбаева и многомиллионные необоснованные траты у АО "Агенство Хабар", передаёт telegram-канал "БЕСсимптомно".



Госаудиторы отметили, что у "Хабар" не было единых требований к отбору продюсерских центров для съёмки передач и фильмов по госинформзаказу, в том числе про Нурсултана Назарбаева. Поставщиков, как сообщается, выбирали без конкурса и требований к опыту работы.



Авторы публикации добавили, что ряд последних фильмов про экс-президента Казахстана для телеканала снимали два "безымянных" ИП, чьи владельцы носили одинаковые фамилии: "Алтын-Бек" Канатбека Алтынбекулы и "Алтын студия" Искендира Алтынбекулы.



Комитет выявил у телеканала "Хабар" неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства на сумму почти в 1,5 млрд тенге, а также финансовые нарушения на 439 млн тенге, нарушения процедурного характера и системные недостатки.



В ведомстве также заключили, что при предоставлении расчетов бюджета по госинформзаказу в министерство информации в 2019-2021 годах, телеканалом необоснованно были включены расходы на оплату труда сотрудников отдела продажи рекламы на 48,9 млн тенге.



Напомним, 29 марта председателем правления АО «Хабар» стал бывший пресс-секретарь президента РК Берик Уали.