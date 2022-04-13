«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Апреля
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 488.91 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

У телеканала "Хабар" нашли финансовые нарушения на 439 млн тенге

Просмотров:482 Опубликовано: Сегодня, 08:56
У телеканала "Хабар" нашли финансовые нарушения на 439 млн тенге
Фото из открытых источников
Счетный комитет обнаружил финансовые нарушения при съёмках нескольких фильмов про Нурсултана Назарбаева и многомиллионные необоснованные траты у АО "Агенство Хабар", передаёт telegram-канал "БЕСсимптомно".

Госаудиторы отметили, что у "Хабар" не было единых требований к отбору продюсерских центров для съёмки передач и фильмов по госинформзаказу, в том числе про Нурсултана Назарбаева. Поставщиков, как сообщается, выбирали без конкурса и требований к опыту работы.

Авторы публикации добавили, что ряд последних фильмов про экс-президента Казахстана для телеканала снимали два "безымянных" ИП, чьи владельцы носили одинаковые фамилии: "Алтын-Бек" Канатбека Алтынбекулы и "Алтын студия" Искендира Алтынбекулы.

Комитет выявил у телеканала "Хабар" неэффективное планирование и использование бюджетных средств и активов государства на сумму почти в 1,5 млрд тенге, а также финансовые нарушения на 439 млн тенге, нарушения процедурного характера и системные недостатки.

В ведомстве также заключили, что при предоставлении расчетов бюджета по госинформзаказу в министерство информации в 2019-2021 годах, телеканалом необоснованно были включены расходы на оплату труда сотрудников отдела продажи рекламы на 48,9 млн тенге.

Напомним, 29 марта председателем правления АО «Хабар» стал бывший пресс-секретарь президента РК Берик Уали.


Источник: arbat.media
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Daulet201999
  • Adai11
 Имярек (Посетители) Сегодня, 10:23
Вот и треснули розовые очки телеканала хабар...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Daulet201999
  • Adai11
  • Ютюз
 Orion (Посетители) Сегодня, 10:12
Это только то что сверху увидели, а если как следует потянуть за ниточку, то там за 30 лет столько наковырять можно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика