Инфляция в CША достигла 40-летнего максимума

Инфляция в США выросла до рекордно высокого уровня впервые за 40 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на USA Today.



Согласно данным министерства труда Соединенных Штатов, цены на энергоносители в стране выросли на 32 процента за год по март. Потребительские цены выросли на 8,5 процента, это самый большой годовой прирост с декабря 1981 года - после двузначного роста цен на энергоносители.



По информации портала, инфляция достигла нового 40-летнего максимума, поскольку продолжающийся рост цен на бензин, продукты питания и арендную плату более чем компенсировал умеренное повышение цен на подержанные автомобили.



Отмечается, что, как и цены на энергоносители, инфляция цен на продовольствие усилилась в результате боевых действий России против Украины. Обе страны являются крупными экспортерами широко используемых товаров, таких как пшеница и подсолнечное масло.



Также главной причиной инфляции стали цены на бензин, которые подскочили на 18,3 процента и составили более половины общего роста цен. По данным ААА, средняя цена на неэтилированный бензин в прошлом месяце достигла рекордной отметки в 4,33 доллара за галлон, позже снизилась до 4,11 доллара. Цены на бензин выросли на 48 процентов по сравнению с 2021 годом.



Если не учитывать цены на продукты питания и газ, базовый индекс потребительских цен в марте вырос на 6,5 процента в годовом исчислении, что является самым большим ростом с августа 1982 года.



Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что нынешний рост инфляции носит временный характер.



Отметим, что рост инфляции в США наблюдается уже несколько лет подряд. В прошлом году сообщалось, что инфляция в стране достигла максимума с 2008 года.