Инфляция в CША достигла 40-летнего максимума

Инфляция в США выросла до рекордно высокого уровня впервые за 40 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на USA Today.
Согласно данным министерства труда Соединенных Штатов, цены на энергоносители в стране выросли на 32 процента за год по март. Потребительские цены выросли на 8,5 процента, это самый большой годовой прирост с декабря 1981 года - после двузначного роста цен на энергоносители.
По информации портала, инфляция достигла нового 40-летнего максимума, поскольку продолжающийся рост цен на бензин, продукты питания и арендную плату более чем компенсировал умеренное повышение цен на подержанные автомобили.
Отмечается, что, как и цены на энергоносители, инфляция цен на продовольствие усилилась в результате боевых действий России против Украины. Обе страны являются крупными экспортерами широко используемых товаров, таких как пшеница и подсолнечное масло.
Также главной причиной инфляции стали цены на бензин, которые подскочили на 18,3 процента и составили более половины общего роста цен. По данным ААА, средняя цена на неэтилированный бензин в прошлом месяце достигла рекордной отметки в 4,33 доллара за галлон, позже снизилась до 4,11 доллара. Цены на бензин выросли на 48 процентов по сравнению с 2021 годом.
Если не учитывать цены на продукты питания и газ, базовый индекс потребительских цен в марте вырос на 6,5 процента в годовом исчислении, что является самым большим ростом с августа 1982 года.
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, считает, что нынешний рост инфляции носит временный характер.
Отметим, что рост инфляции в США наблюдается уже несколько лет подряд. В прошлом году сообщалось, что инфляция в стране достигла максимума с 2008 года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz