Полицейский начальник арестован в Уральске

Следственный суд Уральска санкционировал арест сроком на два месяца подозреваемого в получении взятки полицейского начальника. Возглавлявший отдел миграционной полиции города Канат Муканов сейчас помещен в изолятор временного содержания, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Санкцию на арест сотрудника полиции выдал следственный суд Уральска.



"Антикоррупционной службой по ЗКО расследуется уголовное дело по статье 366, части 1-1 Уголовного кодекса РК по факту получения взятки. За совершение вышеуказанного преступления задержан начальник отдела миграции Управления полиции Уральска", - сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева.



В надзорном органе подчеркнули, что согласно статье 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.



Напомним, что о задержании Каната Муканова СМИ сообщили накануне. По предварительной информации, сумма взятки составила 50 тысяч тенге. Подполковник подозревается в том, что получил деньги за ускоренную выдачу справки.