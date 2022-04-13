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Полицейский начальник арестован в Уральске

Просмотров:654 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Полицейский начальник арестован в Уральске
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Следственный суд Уральска санкционировал арест сроком на два месяца подозреваемого в получении взятки полицейского начальника. Возглавлявший отдел миграционной полиции города Канат Муканов сейчас помещен в изолятор временного содержания, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Санкцию на арест сотрудника полиции выдал следственный суд Уральска.

"Антикоррупционной службой по ЗКО расследуется уголовное дело по статье 366, части 1-1 Уголовного кодекса РК по факту получения взятки. За совершение вышеуказанного преступления задержан начальник отдела миграции Управления полиции Уральска", - сообщила старший помощник прокурора ЗКО Асель Беркалиева.

В надзорном органе подчеркнули, что согласно статье 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, что о задержании Каната Муканова СМИ сообщили накануне. По предварительной информации, сумма взятки составила 50 тысяч тенге. Подполковник подозревается в том, что получил деньги за ускоренную выдачу справки.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 15:01
Adai11,
Кому то не угодил. Взятка как предлог.
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:41
Полицейские начальники обнищали что ли??? 50 тыс тг, курам на смех beer2
 
 

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