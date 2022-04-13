Halyk Bank выкупил у "дочки" Сбербанка кредиты на 330 миллиардов тенге

Halyk Bank и ДБ АО "Сбербанк" подписали соглашение, в рамках которого по договору цессии была выкуплена часть кредитного портфеля клиентов розничного бизнеса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Halyk Bank.



Отмечается, что сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка развития Казахстана, части беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов. Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 миллиардов тенге. При этом по состоянию на 1 апреля кредитный портфель потребительских займов ДБ АО "Сбербанк" составляет 1,1 триллиона тенге.



"Условия по действующим займам клиентов "Сбербанк Казахстан", а именно: остаток кредитной задолженности, срок кредитования, ежемесячный платеж и ставка кредитования, останутся неизменными, переуступка займа не повлечет за собой дополнительных расходов для клиента. Также уступка прав по займу не повлияет на кредитную историю заемщика, в случае если им не будут нарушены ежемесячные выплаты по основному долгу и выплаты по начисленным процентам. Дата ежемесячного погашения по графику остается без изменений. Таким образом, для клиентов, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, ничего не меняется", - говорится в сообщении.



Если заемщик "Сбербанк Казахстан" не является действующим клиентом Halyk Bank, для осуществления выплат по кредиту ему необходимо скачать мобильное приложение Halyk Homebank, пройти регистрацию, после чего ему моментально будет открыта цифровая карта для погашения займа. Сумма ежемесячного платежа будет автоматически списана с карты/счета Halyk Bank в дату платежа по графику, поэтому клиенту необходимо регулярно пополнять свой карточный либо текущий счет. Пополнение бесплатно можно производить через отделения банка, АТМ с опцией Cash-in, платежные терминалы банка либо через пополнение карточки с карты другого БВУ или перевод из другого БВУ (за исключением "Сбербанк Казахстан" и ВТБ) на цифровую карту банка (в этом случае взимается комиссия другого БВУ за перевод).



"Если клиент внес деньги для погашения ежемесячного платежа на счет в ДБ АО "Сбербанк" до 11 апреля включительно, то его ежемесячный платеж считается погашенным. Если выплата по кредиту приходится на числа после 11 апреля, то заемщику необходимо произвести платеж в отделениях Halyk Bank либо пополнить карту одним из указанных выше способов.



Если клиент осуществил пополнение счета в ДБ АО "Сбербанк" для погашения ежемесячного платежа по переданному займу, ему необходимо снять средства со счета в отделении "Сбербанк Казахстан" и произвести погашение в Halyk Bank. В дальнейшем клиент продолжает действовать по привычной процедуре – станет ежемесячно пополнять карточный или текущий счет, и выплаты будут автоматически списываться согласно графику платежей вплоть до полного погашения кредита", - рассказали в банке.



С 13 апреля клиенты, чьи кредиты были переведены в Halyk Bank, могут проверить статус своего займа по ИИН на сайте банка.



Напомним, ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Сбербанк опубликовали совместное заявление.