Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска

Бывшие акционеры социальной сети Twitter подали в суд на Илона Маска из-за предполагаемых нарушений при покупке акций компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.
В предлагаемом групповом иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, акционеры заявили, что Илон Маск сделал "существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления и упущения", не раскрыв вовремя, что он инвестировал в Twitter, как того требует федеральный закон.
Бывшие акционеры компании во главе с Марком Раселлой заявили, что Маск намеренно не раскрывал информацию о покупке акций социальной сети, чтобы купить еще большую долю по "искусственно заниженной цене". Они отметили, что в соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США Маск должен был сообщить о превышении пятипроцентного порога в ведомство в течение десяти дней, то есть до 24 марта.
Акции Twitter выросли на 27 процентов 4 апреля, после того как Маск раскрыл свою долю, которую инвесторы рассматривали как вотум доверия от самого богатого человека в мире.
Акционеры Twitter считают, что те, кто продали свои акции между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был уведомить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года, упустили повышение цены акций в результате покупки американского миллиардера и, соответственно, понесли ущерб.
Напомним, 4 апреля стало известно, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск купил 9,2 процента акций социальной сети Twitter, став тем самым крупнейшим акционером компании.
В свою очередь Илон Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter.
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