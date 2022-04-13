Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска

Бывшие акционеры социальной сети Twitter подали в суд на Илона Маска из-за предполагаемых нарушений при покупке акций компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



В предлагаемом групповом иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, акционеры заявили, что Илон Маск сделал "существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления и упущения", не раскрыв вовремя, что он инвестировал в Twitter, как того требует федеральный закон.



Бывшие акционеры компании во главе с Марком Раселлой заявили, что Маск намеренно не раскрывал информацию о покупке акций социальной сети, чтобы купить еще большую долю по "искусственно заниженной цене". Они отметили, что в соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США Маск должен был сообщить о превышении пятипроцентного порога в ведомство в течение десяти дней, то есть до 24 марта.



Акции Twitter выросли на 27 процентов 4 апреля, после того как Маск раскрыл свою долю, которую инвесторы рассматривали как вотум доверия от самого богатого человека в мире.



Акционеры Twitter считают, что те, кто продали свои акции между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был уведомить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года, упустили повышение цены акций в результате покупки американского миллиардера и, соответственно, понесли ущерб.



Напомним, 4 апреля стало известно, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск купил 9,2 процента акций социальной сети Twitter, став тем самым крупнейшим акционером компании.



В свою очередь Илон Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter.