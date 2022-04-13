«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 13 Апреля
+14...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.74 KZT
  • €1 = 488.91 KZT
  • 1 RUB = 5.39 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:33
Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Фото ©REUTERS
Бывшие акционеры социальной сети Twitter подали в суд на Илона Маска из-за предполагаемых нарушений при покупке акций компании, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

В предлагаемом групповом иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, акционеры заявили, что Илон Маск сделал "существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления и упущения", не раскрыв вовремя, что он инвестировал в Twitter, как того требует федеральный закон.

Бывшие акционеры компании во главе с Марком Раселлой заявили, что Маск намеренно не раскрывал информацию о покупке акций социальной сети, чтобы купить еще большую долю по "искусственно заниженной цене". Они отметили, что в соответствии с правилами комиссии по ценным бумагам и биржам США Маск должен был сообщить о превышении пятипроцентного порога в ведомство в течение десяти дней, то есть до 24 марта.

Акции Twitter выросли на 27 процентов 4 апреля, после того как Маск раскрыл свою долю, которую инвесторы рассматривали как вотум доверия от самого богатого человека в мире.

Акционеры Twitter считают, что те, кто продали свои акции между 24 марта 2022 года, когда Маск должен был уведомить о своей доле в Twitter, и 4 апреля 2022 года, упустили повышение цены акций в результате покупки американского миллиардера и, соответственно, понесли ущерб.

Напомним, 4 апреля стало известно, что американский миллиардер и владелец Tesla Илон Маск купил 9,2 процента акций социальной сети Twitter, став тем самым крупнейшим акционером компании.

В свою очередь Илон Маск заявил, что не будет входить в совет директоров Twitter.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика