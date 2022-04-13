Россия и Беларусь будут расследовать геноцид народов СССР во время ВОВ

Генеральные прокуратуры России и Беларуси подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



В состав рабочей группы для обмена информацией, опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современных реалиях вошли опытные и квалифицированные работники двух ведомств. В частности, с российской стороны – представители главной военной прокуратуры, главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.



По информации генпрокуратуры России, многие из них работают на данном направлении с 2019 года, принимали участие в изучении и рассекречивании архивных материалов; вели надзор за расследованием уголовного дела о геноциде советского народа; участвовали в подготовке и направлении в суды в порядке гражданского судопроизводства исков о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений.



Издание отмечает, что российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.



Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения, пишет РИА Новости.