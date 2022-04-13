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Россия и Беларусь будут расследовать геноцид народов СССР во время ВОВ

Просмотров:762 Опубликовано: Вчера, 20:13
Россия и Беларусь будут расследовать геноцид народов СССР во время ВОВ
Фото: ru.wikipedia.org
Генеральные прокуратуры России и Беларуси подписали распоряжение о создании рабочей группы для расследования обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В состав рабочей группы для обмена информацией, опытом, а также для недопустимости реабилитации идей нацизма в современных реалиях вошли опытные и квалифицированные работники двух ведомств. В частности, с российской стороны – представители главной военной прокуратуры, главного управления международно-правового сотрудничества, управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.

По информации генпрокуратуры России, многие из них работают на данном направлении с 2019 года, принимали участие в изучении и рассекречивании архивных материалов; вели надзор за расследованием уголовного дела о геноциде советского народа; участвовали в подготовке и направлении в суды в порядке гражданского судопроизводства исков о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений.

Издание отмечает, что российские правоохранительные органы, поисковики и историки ведут большую работу по выявлению новых фактов преступлений гитлеровских оккупантов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Полученные данные необходимы для правовой оценки тех злодеяний, независимо от времени их совершения, пишет РИА Новости.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Javelin (Посетители) Сегодня, 09:24
Цитата: Foxy-Hell
спросить с Евросоюза уже по полной, за всю историю человечества? :)

Чингисхану и Атилле предьявить и Македонскому заодно
 
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Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 08:59
Javelin, или спросить с Евросоюза уже по полной, за всю историю человечества? :) Тогда уж можно было и первые тысячелетия не опускать, порыться в несправедливостях начиная с Адама..
 
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 Tankushka (Посетители) Сегодня, 08:52
nazarbayevskii, в 1932-1933 годах от голода пострадали не только люди Казахстана, но и Украины, Кубани, Поволжья, Северного Кавказа, Урала и Западной Сибири.
 
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Javelin (Посетители) Сегодня, 07:44
и кого они хотят поймать почти через 80 лет? Гитлера?
 
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  • Ну Ну
  • Foxy-Hell
  • saktau
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 07:03
А почему только в период ВОВ? А как же истребление казахов в 1932-1933 годах, почему не дать оценку этому голодомору?
 
 

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