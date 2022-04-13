США установили срок завершения операций со Сбербанком в Казахстане

Штаты дали три дополнительных месяца - до 12 июля 2022 года
Власти США дали три дополнительных месяца для завершения операций с подпавшими под блокирующие санкции казахстанским Сбербанком и Sberbank Europe AG, сообщает Kapital.kz
со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.
Генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает сворачивание сделок с этими «дочками» Сбербанка России до 12 июля 2022 года.
Операции с самим российским Сбербанком и другими его подразделениями, согласно ранее выданной лицензии OFAC, должны быть завершены до 13 апреля. Отдельная лицензия действует для Sberbank CIB USA - сделки с ним должны быть свернуты до 7 июня.
США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают «заморозку» активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.
В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки в Украине, Казахстане и Беларуси, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).