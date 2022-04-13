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США установили срок завершения операций со Сбербанком в Казахстане

Просмотров:3314 Опубликовано: Вчера, 20:42
США установили срок завершения операций со Сбербанком в Казахстане
Фото: Руслан Пряников
Штаты дали три дополнительных месяца - до 12 июля 2022 года

Власти США дали три дополнительных месяца для завершения операций с подпавшими под блокирующие санкции казахстанским Сбербанком и Sberbank Europe AG, сообщает Kapital.kz со ссылкой на Интерфакс-Казахстан.

Генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает сворачивание сделок с этими «дочками» Сбербанка России до 12 июля 2022 года.

Операции с самим российским Сбербанком и другими его подразделениями, согласно ранее выданной лицензии OFAC, должны быть завершены до 13 апреля. Отдельная лицензия действует для Sberbank CIB USA - сделки с ним должны быть свернуты до 7 июня.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают «заморозку» активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.

В американские санкционные списки также попал ряд компаний группы Сбербанка, в том числе дочерние банки в Украине, Казахстане и Беларуси, а также Sberbank Europe AG (ее европейские власти ранее приняли решение обанкротить).


Источник: Kapital.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Pluto (Посетители) Вчера, 20:57
Ну что тут скажешь приехал чинуша из США и друзья подняли лапки вверх
 
 

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