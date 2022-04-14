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Казахстанка через суд вернула свое приданое

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:21
Казахстанка через суд вернула свое приданое
Pxhere
Необычное дело рассмотрели недавно в суде района Турара РЫСКУЛОВА, что в Жамбылской области. Женщина обратилась туда с иском об истребовании приданого имущества, передает "Экспресс К".
Как сообщили в суде, в июне прошлого года истец заключила с ответчиком мусульманский брак. После свадьбы родственники невесты по обычаю подарили приданое. В связи с разногласиями в семье супруги развелись. Бывшая жена попросила вернуть ей приданое, однако получила отказ. После этого женщина обратилась в суд.

В ходе рассмотрения дела суд при помощи медиации привел стороны к мирному разрешению спора. Стороны заключили соглашение, согласно которому ответчики обязуются добровольно возвратить приданое, согласно списку, в срок до 14 апреля нынешнего года. Истец в свою очередь обязуется к указанному сроку произвести погрузку и вывоз имущества.

Аналогичное дело полгода назад рассматривали в суде Мангистауской области. Как уже писал ЭК, местный житель после развода решил вернуть все то, что подарил родителям своей бывшей жены в качестве калыма.


Источник: Экспресс-К
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