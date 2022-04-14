Комета рекордных размеров приближается к Земле со скоростью около 35 тысяч километров в час, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт NASA.



Телескоп Hubble помог ученым NASA определить рекордные размеры ядра кометы C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна, которая была обнаружена почти 10 лет назад.



Предполагаемый диаметр ядра кометы составляет около 137 километров. По данным ученых, это примерно в 50 раз больше, чем средний размер ядра комет в Солнечной системе и на 20 километров больше предыдущего рекордсмена. Кроме того, ее масса оценивается в 500 триллионов тонн, в 100 тысяч раз больше, чем масса типичной кометы, найденной гораздо ближе к Солнцу. Тем самым комета является самой большой из когда-либо наблюдавшихся.



"Мы всегда подозревали, что эта комета огромная, потому что она такая яркая на таком большом расстоянии", - сказал профессор планетологии и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) Дэвид Джевитт.



Отмечается, что никакой угрозы для Земли комета не представляет. По подсчетам ученых, комета не приблизится к Солнцу ближе чем на миллиард миль - а это даже дальше, чем планета Сатурн, - и произойдет это не раньше 2031 года.



Ранее сообщалось, что комета C/2014 UN271 Бернардинелли-Бернштейна "посещает" Солнечную систему не впервые.