Главный эколог Актюбинской области осужден за взятку - Антикор

Главного эколога Актюбинской области осудили за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.



По данным ведомства, 13 апреля приговором суда № 2 Актобе экс-руководитель областного Департамента экологии Нуржан Аккул признан виновным по факту получения взятки в значительном размере.



"Ему назначен штраф в размере 12 миллионов тенге. Кроме того, экс-руководитель пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах", - говорится в сообщении.



Как отмечается, Нуржан Аккул 19 декабря 2021 года, будучи руководителем Департамента экологии Актюбинской области, был задержан Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в сумме 400 тысяч тенге от директора субъекта предпринимательства.



Данную взятку он получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство, уточнили в Антикоре.