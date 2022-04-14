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Главный эколог Актюбинской области осужден за взятку - Антикор

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 12:51
Главный эколог Актюбинской области осужден за взятку - Антикор
Нуржан Аккул. Кадр из видео AstanaTV
Главного эколога Актюбинской области осудили за взятку. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, 13 апреля приговором суда № 2 Актобе экс-руководитель областного Департамента экологии Нуржан Аккул признан виновным по факту получения взятки в значительном размере.

"Ему назначен штраф в размере 12 миллионов тенге. Кроме того, экс-руководитель пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Нуржан Аккул 19 декабря 2021 года, будучи руководителем Департамента экологии Актюбинской области, был задержан Антикоррупционной службой по Актюбинской области за получение взятки в сумме 400 тысяч тенге от директора субъекта предпринимательства.

Данную взятку он получил за выдачу разрешения на воздействие на окружающую среду эмиссий для объектов первой категории и дальнейшее общее покровительство, уточнили в Антикоре.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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babe (Посетители) Сегодня, 14:33
Нашего поскорей заберите , а то здоровье детей и взрослых и так пошатнулось с этой вечной гарью , сероводородом …
 
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  • babe
 Javelin (Посетители) Сегодня, 13:38
когда нашего очередь?
 
 

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