Около 100 миллиардов долларов вывели из Казахстана - министр Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, какую сумму могли вывести из Казахстана за 30 лет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На брифинге СЦК министра нацэкономики попросили назвать примерную сумму незаконно выведенного из Казахстана капитала, который планируют вернуть в Казахстан по поручению Президента.



"Что касается сумм, это смотря за какой период, но там, в принципе, несколько десятков миллиардов долларов, об этом идет речь. Как они будут возвращаться - тоже здесь есть разные механизмы. И если смотреть на такие новые подходы, есть налоговые и неналоговые меры стимулирования. По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер - мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или закупать какие-то услуги", - ответил Куантыров.



По словам министра, помимо этого, есть меры по стимулированию возврата капитала. Он отметил, что эти меры заложены в проект поправок в Налоговый кодекс.



"Если мы берем, например, привлечение прямых иностранных инвестиций, у нас объем большой - за 30 лет более 400 миллиардов долларов (инвестиций. - Прим.). Наверное, не один десяток миллиардов был выведен, но точную сумму здесь сказать сложно. Наверное, порядка 100, может быть чуть больше, миллиардов долларов", - ответил министр.

