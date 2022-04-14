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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автокредит под 4%: кто сможет получить льготный кредит вне очереди

Просмотров:891 Опубликовано: Сегодня, 16:59
Автокредит под 4%: кто сможет получить льготный кредит вне очереди
Иллюстративное фото
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев разъяснил порядок постановки в очередь и подачи документов по программе автокредитования под 4%.

По словам министра, документы людей, стоящих в очереди по предыдущей программе, будут рассматриваться в первую очередь. Сегодня их количество составляет около 15 тысяч казахстанцев.

В программе льготного автокредитования продолжат участие банки, которые ранее выдавали займы и имеют электронную очередь.

"Участвуют все банки. Это продолжение предыдущей программы. Во вторник правительство приняло решение утвердить условия льготного автокредита. Теперь он будет официально зарегистрирован. У этого кредита свои правила", - уточнил Ускенбаев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.
В связи с этим министр подчеркнул, что деньги выделят не Мининдустрии, а Минэкологии, так как АО "Жасыл Даму", откуда будут переврдить средства, собранные за утильсбор, подотчетно этому ведомству.

"Мы утвердили порядок выдачи автокредитов. Теперь Минэкологии должно утвердить, как будут распределяться деньги и как они будут расходоваться. До конца месяца они будут утверждены", - сказал Ускенбаев.

Программа льготного автокредитования предоставляет льготы социально незащищенным слоям населения. Они могут зарегистрировать автомобиль без очереди.


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • kostya_aktau
 Pluto (Посетители) Сегодня, 19:52
Кто сможет получить? Работники акиматов и члены правительства
 
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  • kostya_aktau
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 17:15
Лада гранта - 5,1млн. На 7 лет под 4 процента - 6,5млн. Плтаеж от 77тыс в месяц. А еще надо покупать еду и платить за квартиру.
Это явно не по карману "социально незащищенным слоям населения".

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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