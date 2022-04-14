Автокредит под 4%: кто сможет получить льготный кредит вне очереди

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев разъяснил порядок постановки в очередь и подачи документов по программе автокредитования под 4%.



По словам министра, документы людей, стоящих в очереди по предыдущей программе, будут рассматриваться в первую очередь. Сегодня их количество составляет около 15 тысяч казахстанцев.



В программе льготного автокредитования продолжат участие банки, которые ранее выдавали займы и имеют электронную очередь.



"Участвуют все банки. Это продолжение предыдущей программы. Во вторник правительство приняло решение утвердить условия льготного автокредита. Теперь он будет официально зарегистрирован. У этого кредита свои правила", - уточнил Ускенбаев в беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан.

В связи с этим министр подчеркнул, что деньги выделят не Мининдустрии, а Минэкологии, так как АО "Жасыл Даму", откуда будут переврдить средства, собранные за утильсбор, подотчетно этому ведомству.



"Мы утвердили порядок выдачи автокредитов. Теперь Минэкологии должно утвердить, как будут распределяться деньги и как они будут расходоваться. До конца месяца они будут утверждены", - сказал Ускенбаев.



Программа льготного автокредитования предоставляет льготы социально незащищенным слоям населения. Они могут зарегистрировать автомобиль без очереди.