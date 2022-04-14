4-летнюю девочку изнасиловали в Есике

4-летнюю девочку изнасиловали в городе Есике Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. О трагедии сообщила правозащитница Дина Тансари.
"Предположительно, братьями матери, в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован, ведутся следственные мероприятия. Отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества", - заявила Тансари.
Между тем в Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент, подтвердив факт изнасилования. Он зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе.
"По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении", - проинформировали в пресс-службе полиции.
По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, части 4 УК РК ("Изнасилование"). Расследование взято на особый контроль руководства областной полиции. Ребенок пока находится под наблюдением медиков.
По данным полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 10 изнасилований несовершеннолетних. Большинство подозреваемых - из близкого окружения. Возраст жертв варьируется от 3 до 17 лет.
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