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4-летнюю девочку изнасиловали в Есике

Просмотров:754 Опубликовано: Сегодня, 17:31
4-летнюю девочку изнасиловали в Есике
Иллюстративное фото
4-летнюю девочку изнасиловали в городе Есике Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz. О трагедии сообщила правозащитница Дина Тансари.

"Предположительно, братьями матери, в тот момент, когда она вышла в магазин. Ребенок экстренно прооперирован, ведутся следственные мероприятия. Отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества", - заявила Тансари.

Между тем в Департаменте полиции Алматинской области прокомментировали инцидент, подтвердив факт изнасилования. Он зарегистрирован 13 апреля в Енбекшиказахском районе.

"По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 43-летний уроженец Кызылординской области, который в настоящее время помещен под стражу. Предположительно, подозреваемый мужчина последние несколько дней гостил у семьи потерпевших и был в алкогольном опьянении", - проинформировали в пресс-службе полиции.

По факту возбуждено и проводится уголовное расследование, предусмотренное статьей 120, части 4 УК РК ("Изнасилование"). Расследование взято на особый контроль руководства областной полиции. Ребенок пока находится под наблюдением медиков.

По данным полиции, с начала года в регионе зарегистрировано 10 изнасилований несовершеннолетних. Большинство подозреваемых - из близкого окружения. Возраст жертв варьируется от 3 до 17 лет.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • OpOp
  • Tomiris_2014
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 20:31
Отсутствие законов по запрету насилия в семье ведет к деградации и распущенности общества

ОТСУТСТВИЕ МОЗГОВ В ГОЛОВЕ ведет к деградации. Никакими законами это не исправить. Надо просвещать и воспитывать, чтоб такие скоты не вырастали!

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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