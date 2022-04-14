Польша нуждается в трудовых мигрантах, казахстанцев стали активнее привлекать на работу

Дефицит кадров остро ощущается в строительной и транспортно-логистической отраслях.



70% предложений для иностранцев на польском рынке труда ориентированы на мужчин. Раньше этот дефицит покрывали украинцы, которые массово возвращаются защищать страну. С 24 февраля из Польши в Украину вернулись больше 500 тысяч граждан Украины, большинство из них – мужчины. Нового притока мужской рабочей силы нет, что сразу отразилось на рынке труда, сообщают в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.



Теперь польские предприятия испытывают нехватку мужской рабочей силы. Бизнес рассчитывает на работников из Казахстана.



"Если раньше граждане Казахстана предпочитали работать на складах, логистических центрах, фабриках по производству деталей, автозаводах, то сейчас выбирают вакансии и на предприятиях пищевой промышленности: рыбзаводах и мясокомбинатах, фабриках по изготовлению сладостей и деликатесов", – рассказывает представитель агентства Анна Джоболда.



Наибольший дефицит испытывает строительная отрасль – не хватает строителей, водителей, каменщиков, штукатуров. В автомобильной промышленности также жалуются на нехватку мужчин. Эта отрасль является самой сильной в польском производстве и третьей по объёму занятости в Европе после Германии и Франции.



Поэтому польские агентства по трудоустройству стали активнее рекрутировать работников из Казахстана, даже несмотря на более сложные процедуры трудоустройства, чем для граждан безвизовых с Польшей Украины и Грузии.



Спрос на работников в 2022 году в Польши бьёт все рекорды. В исследовании "Барометр профессий", проведённом по заказу Министерства семьи и социальной политики Польши, речь шла о дефиците в 30 профессиях. Наибольшие проблемы с подбором кадров в этом году прогнозировали в строительной, транспортно-логистической отраслях и промышленности.