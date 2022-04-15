Данные о первом падении межзвездного объекта на Землю рассекретили в США

Космические силы США подтвердили столкновение первого межзвездного объекта с Землей в 2014 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на First Post.



Согласно недавно опубликованному документу космического командования США, исследователи обнаружили первый известный межзвездный метеорит, который когда-либо попадал на Землю. Объект известен как CNEOS 2014-01-08, он взорвался над Папуа - Новой Гвинеей в 2014 году.



Отмечается, что это был небольшой метеорит, который вошел в атмосферу Земли, двигаясь со скоростью 210 тысяч километров в час - намного быстрее, чем небесные тела, движущиеся по орбитам внутри Солнечной системы.



"И это был первый межзвездный объект, зафиксированный человечеством", - уточняется в отчете.



Как сообщается, в 2019 году исследователи на 99 процентов смогли подтвердить, что этот объект прилетел к нам именно из-за пределов Солнечной системы. Однако статья с расчетами и данными исследований так и не прошла экспертную оценку и не была опубликована ни в одном научном издании. Некоторые данные, необходимые для проверки расчетов, на тот момент засекретили в правительстве США.



Поскольку метеорит сгорел над Тихим океаном, ученые надеются, что его обломки удастся обнаружить на дне и они помогут ученым узнать больше о мире за пределами нашей Солнечной системы.



Ранее первым в истории зафиксированным межзвездным объектом, который проходил через Солнечную систему, считался открытый в 2017 году астероид Оумуамуа.