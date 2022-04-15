«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 15 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.19 KZT
  • €1 = 489.06 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Данные о первом падении межзвездного объекта на Землю рассекретили в США

Просмотров:578 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Данные о первом падении межзвездного объекта на Землю рассекретили в США
pexels.com
Космические силы США подтвердили столкновение первого межзвездного объекта с Землей в 2014 году, передает Tengrinews.kz со ссылкой на First Post.

Согласно недавно опубликованному документу космического командования США, исследователи обнаружили первый известный межзвездный метеорит, который когда-либо попадал на Землю. Объект известен как CNEOS 2014-01-08, он взорвался над Папуа - Новой Гвинеей в 2014 году.

Отмечается, что это был небольшой метеорит, который вошел в атмосферу Земли, двигаясь со скоростью 210 тысяч километров в час - намного быстрее, чем небесные тела, движущиеся по орбитам внутри Солнечной системы.

"И это был первый межзвездный объект, зафиксированный человечеством", - уточняется в отчете.

Как сообщается, в 2019 году исследователи на 99 процентов смогли подтвердить, что этот объект прилетел к нам именно из-за пределов Солнечной системы. Однако статья с расчетами и данными исследований так и не прошла экспертную оценку и не была опубликована ни в одном научном издании. Некоторые данные, необходимые для проверки расчетов, на тот момент засекретили в правительстве США.

Поскольку метеорит сгорел над Тихим океаном, ученые надеются, что его обломки удастся обнаружить на дне и они помогут ученым узнать больше о мире за пределами нашей Солнечной системы.

Ранее первым в истории зафиксированным межзвездным объектом, который проходил через Солнечную систему, считался открытый в 2017 году астероид Оумуамуа.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика