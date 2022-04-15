ГАЗ-53 в Шымкенте упал… на заправку

«Нежданчик» повредил четыре машины, стоявшие на парковке возле АЗС. Их водители буквально родились в рубашке.



Инцидент произошёл утром 14 апреля на пересечении улиц Рашидова и Жангельдина, напротив автовокзала «Дархан». Как сообщает Оtyrar.kz, по предварительной версии, у грузовика отказали тормоза, и чтобы избежать человеческих жертв, водитель решил съехать с дороги.



Улица Рашидова в этом месте проходит на уровень выше Жангельдина. Аварийный автомобиль протаранил заграждение и упал на территорию АЗС одной из крупных заправочных сетей, повредив четыре машины, припаркованные на стоянке. По счастливой случайности в авто, на которые рухнул грузовик, никого не было. Избежать серьёзных травм удалось и водителю ГАЗ-53.







На месте происшествия работают полицейские.